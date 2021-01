A días de realizar su show en el teatro Gran Rex, en lo que será su regreso tras la inactividad que tuvo por la pandemia del coronavirus, Ulises Bueno confesó cual de todas sus canciones más exitosas no le gusta cantar.

El hermano del Potro Rodrigo tuvo una divertida charla con Jey Mammon en el programa "Los Mammones" se animó a interpretar algunos temas de Andrés Calamaro, a quien dijo admirar. Luego de entonar “Cuando no estás” y “Crímenes perfectos” también cantó “Cacho de Buenos Aires”, de Cacho Castaña y el tango, “Nostalgias”, popularizado por Plácido Domingo.

Sin embargo, la sorpresa vino poco después, cuando le tocó cantar algunos cuartetos de su autoría. Sentado en el piano, el anfitrión de la noche comenzó a tocar los acordes de “Dale, vieja dale”, mientras que el invitado se limitó a hacer gestos de desaprobación.

“¿Sabés que es el tema que nunca quise hacer en mi vida? Cuando me lo ofrecieron dije ‘No, ese tema no es para mí. Desenló a Los Caligaris o a Los Auténticos Decadentes, capaz que les queda mejor a ellos porque conmigo no va’. Yo canto otra cosa”, manifestó el cantante argentino. “Y el tema que más pegó fue ese, y lo tengo que cantar todos los días. Le gusta a todo el mundo, pero a mí no”, reveló.

El conductor no pudo evitar reírse ante la confesión de Ulises Bueno a pesar de reconocer que no le gusta para nada este tema, aún continúa cantándolo, y luego siguió con otros éxitos de su repertorio, algunos de los cuales seguramente estarán incluidos en la doble función que tiene programada para el próximo sábado 30 de enero en el Gran Rex.

Por otro lado, Ulises habló del Potro y como su madre sobrelleva la pérdida del cantante. “Mi mamá es una persona muy especial. Ella perdió un 90 por ciento de ella cuando falleció mi hermano, se apagó muchísimo”, confesó. “Es como una lámpara de bajo consumo, que no alumbra igual que las normales. Fue difícil estar con mi vieja, constantemente confundiéndome con él. Me decía ‘che, Ro, escuchame. Ella lo extraña mucho, está con fotos de él constantemente”, explicó.

Fuente: El Trece