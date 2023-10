"Érase una vez en San Juan' se llama el Primer Encuentro de Ciencia Ficción que tendrá lugar en la provincia el próximo martes, 17 de octubre. El Cine-Teatro Municipal de Capital será, desde las 20 hs, el punto de encuentro de los amantes del género, quienes podrán disfrutar de una variada programación diseñada por Leandro Gómez Navas, abogado y escritor sanjuanino impulsor de esta iniciativa que reunirá cine, literatura y BSO (entrada $1500, anticipada $1300 en boletería y al 2644546626).

Durante la jornada estrenará el largometraje Control Z, de Axel Gaibisso, director de cine, diseñador de Imagen y Sonido (FADU - UBA) y maestro nacional de Bellas Artes, quien estará presente en el encuentro. También serán de la partida Jorge Ostos, compositor argentino especialista en música de cine; y Gómez Navas, que presentará su libro Almas regresivas.

La agenda incluye la exposición literaria San Juan Geek Collection, de librería Athropos, y otra de figuras de acción; y además una serie de cortos que -desde las 21 hs- precederán el estreno de Control Z: Otro lado, de Morena Pisaroni y Berenice Gerbasi; Pandemia, de Juan Pedro Salthu y Matías Ballistreri; Posesión, de Facundo Escudero; y El mensajero, de Mariano Martín.

"El año pasado saqué mi novela Almas regresivas, la presenté en Feria del libro de Buenos Aires y llegó a manos de Axel, que hace unos meses estrenó Control Z. Me contactó, comenzamos a hablar, barajamos la idea de traer su película y se me ocurrió armar este encuentro en San Juan, donde no hay una gran movida de ciencia ficción. Por eso pensé que sería interesante reunir a esta comunidad, porque pueden surgir cosas muy buenas', dijo a DIARIO DE CUYO Gómez Navas, que en 2017 ganó el certamen San Juan escribe con un cuento infantil de este género que lo atrapó sobre todo desde el ángulo filosófico y los cuestionamientos que puede generar. El autor añadió que el objetivo es "generar un pequeño impulso como para que a la gente que le gusta se acerque' y señaló que si todo va bien, el encuentro podría derivar en un festival de ciencia ficción. "Por ahora estoy satisfecho de haber empezado y espero que esto salga bien y que un montón de gente se sume', expresó.