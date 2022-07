"Feliz de haber concursado en Grandi Voci Competition 2022, Salzburgo y ganar un Engagement Preis para cantar Annina en La Traviata!!!' escribió en su cuenta de Facebook Sara Hidalgo, y le llovieron las felicitaciones, muchas de colegas y amigos de San Juan. Es que la artista local, que reside en Europa desde 2017 y hace un mes está en Salzburgo (Austria), audicionó y se quedó con uno de los premios en este certamen internacional de canto lírico que se lleva a cabo en esa ciudad, del que participaron artistas de Estados Unidos, Corea del Sur, Sudáfrica, Rusia, Ucrania, Italia y Austria, entre otros países.



"Es la primera vez que participo de este concurso. Lo hice con diferentes arias, entre ellas Morró ma prima in grazia, de la ópera Un Ballo in Maschera, de Verdi. El premio consiste en cantar un rol para la compañía, en este caso cantaré el rol de Annina en la ópera La Traviata. La producción será en Alemania el 20 de agosto', precisó en diálogo con DIARIO DE CUYO Sara, sobre este rol que ya hizo otras veces, "pero lo especial que tiene es que es un premio de esta competición y empieza a abrir otras posibilidades... al menos eso espero!'.



Sara fue al viejo continente para perfeccionarse con el tenor Mario Díaz, "un excelente maestro del Mozarteum de Salzburgo -con quien perfiló su técnica para cantar como soprano, ya que antes lo hacía como mezzo- y me quedé a trabajar acá, que es donde más trabajo hay para los cantantes líricos. Necesitaba perfeccionar mi técnica vocal y después poder trabajar cantando ópera. El mercado de este género es muy grande en Europa. Canté dos veranos en Grecia, galas líricas todas las noches, y he cantado en el Festspielhaus de Salzburgo en dos festivales navideños', comentó la soprano, que antes de cruzar el océano fue parte de distintas obras que tuvieron lugar en la provincia: "He cantado en el coro y he cantado roles en distintas producciones desde 2006, cuando comenzó la compañía Ópera de San Juan', indicó Hidalgo, que en 2015 ganó el concurso en la Ópera Federal para la producción de Hansel y Gretel (tuvo el rol de la madre), que subió a escena en la provincia y en el Teatro Independencia de Mendoza.



"En Europa hay infinidad de concursos, éste en particular es un clásico de esta ciudad y participan cantantes de todo el mundo. Quería participar hace dos años pero en esas fechas estaba cantando en Grecia, así que este año aproveché que estaba acá, fui seleccionada y participé!', se explayó la artista, quien se siente "muy afortunada' de conocer distintos países gracias a esta profesión, que obviamente tiene sus demandas. "También es muy sacrificado, porque tenés que invertir constantemente, tenés que cuidarte mucho físicamente, dormir bien. La voz es tu instrumento y lo llevás a todas partes', apuntó Hidalgo, quien estudió en la UNSJ, se perfeccionó con Fernando Lara en Mendoza y realizó distintas masterclasses antes de buscar nuevos horizontes para su carrera.