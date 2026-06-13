Agenda cultural de San Juan: múltiples propuestas artísticas en la provincia

Sábado 13 de junio: se despliega una variada e imperdible Agenda Cultural de San Juan para disfrutar el fin de semana. Las opciones abarcan desde una nueva exposición histórica en la Casa de Sarmiento y vibrantes espectáculos musicales en bares, hasta danza de primer nivel y ferias de emprendedores locales.

Agenda Cultural de San Juan: Teatro, música y ferias artesanales para el domingo

La grilla destaca la magistral función de "Carmina Burana" en el Teatro del Bicentenario y la innovadora experiencia sonora "Sismografía 1944". Además, la noche sanjuanina brillará con rock de la mano de Lucas Bongiovanni, jazz en La Madeleine, folclore en El Faro y tributos a Soda Stereo a cargo de Sueño Stereo y Bokanegra. Y para los amantes del teatro, tres propuestas para elegir, con locales y visitante.

Bad Mojo. Jazz. A las 21:30 h en La Madeleine (restaurante de la Alianza Francesa, Mitre y Sarmiento)

Lucas Bongiovanni. Rock nacional e internacional. A las 22:00 h en Rocknrolla (Av. Libertador San Martín 2225 oeste)

Dúo Díaz-Heredia, Pascual Recabarren, Abelino Cantos. A las 22:00 h en El Faro (Calle5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro)

díaz heredia Dúo Díaz-Heredia

Sueño Stereo. Homenaje a Soda Stereo. A las 22:00 h en Tierras Negras (Calle 11, 300 mts al este de, RN40, Pocito)

Julián Díaz. A las 22:00 h en Cipriano Lomos (Av. Hipólito Yrigoyen y J.M. del Carril, Santa Lucía)

Ahura. A las 22:00 h en La Posta (Ruta 150, pasando la Rotonda San Roque)

Exilio Doméstico. A las 22:00 h en La Kelita (restaurante del Jockey Club)

Vibra Nova. A las 22:30 h en Barcelona Bar (Av. Libertador San Martín 1438 oeste) Reservas: 2645812630

Walking Dead. Homenaje a Ricky Espinosa. A las 22:30 h en Mamadera Bar (Lat de Circunvalación antes de Paula A. de Sarmiento) Anticipada entradaweb.com

Bokanegra. Tributo a Soda Stereo. A las 23:00 h en Antares (Av. Libertador San Martín 3369 oeste) Der. de show $6.000

image Bokanegra

Rodry Cactus full band. Naranja Mañana. A las 23:00 h en Intruses Style (Patricias Sanjuaninas 1077 sur)

Metal Combativo. Con Cinical Crew, junto a Nuevo Poder e Hipnótica. A las 23:00 h en El bar del Titi (Av. España 487 sur, Villa Krause)

Naara Stone. A las 23:00 h en Breaking Beer (Av. Libertador San Martín 1538 oeste)

La otra mitad. Cumbia. A las 23:00 h en Al 700 Bar (Sargento Cabral 701 oeste)

Vale Cuatro. A las 23:00 h en Casino del Bono Park. Entrada gratis.

Alto impacto. A las 23:30 h en La Sede (Mendoza 2219 sur)

Vía 66. Rock. A las 23:30 h en Denver (Caucete)

El Yeyo. A las 00.30 h en Luna Morena (Av. Rawson 1358 sur)

Facu y Exe. A las 00:30 h en Bernardo (Lateral este de Circunvalación antes de Ignacio de la Roza) Reservas 2645101144.

DANZA

Carmina Burana. 10, 11, 12 y 13 de junio. 21:00 h, Teatro del Bicentenario. Entradas: $40.000 y 36.000 (con descuentos) en boletería y tuentrada.com

image Carmina Burana

Belly Dance. Danzas, música, bazar, foodtrucks. De 21:00 a 23:00 h en el Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las Heras) Gratis

Tres obras cortas (Ese amor de verano, Desde mi corazón y Un otoño más). A cargo de la compañía A Lanza Seca (dirigida por Javier Farías y Marisel Illanez). A las 21:30 h en Cooperativa Teatro de Arte (O’Higgins 501 este). Entradas $15.000

FERIAS

Expo Día del Padre. Emprendedores y artesanos. Desde las 14:30 h en la plaza departamental Villa Santa Rosa, Las Casuarinas.

ENCUENTROS

La Fe y la Tradición. Cabalgata desde las 8:30 h, destrezas criollas, juegos populares, comidas típicas. Shows de Tres para el canto, La Clave, Hermanos Molina, Renovados. En el predio Ex Feria Municipal DE Valle Fertil. Entrada $3.000

Nuestros orígenes nos conectan. Shows musicales de Caile, Jaime Muñoz, Giselle Aldeco, Los Videla, Los Puneños, El siete cincuenta. Paseo gastronómico, artesanos. De 12:00 a 18:00 h en Plaza Juan Jufré (Tucumán 902 norte, Concepción)

TEATRO

El coleccionista de risas. Marcelo Zeta – Stand up. A las 21:00 h en Sala Z (Pedro Echagüe y Santiago del Estero) Entradas $20.000

Escenas en juego. 3 escenas breves con Priscila Bueno, Josefina De Cara y Marcelo Olivero. A las 21:00 h en El Invernadero. Entradas $15.000. Informes al 2644738104

LoKafka. De Juan Carlos Carta, Círculo de Tiza Teatro. Con Emilse Fernández, Pablo Flores Tulián y Simón Carratú. A las 22:00 h en Sala TES (Juan B. Justo 335 sur)

lokafka LoKafka

EXPERIENCIAS

Sismografía 1944. A las 19:30 h. Entrada $12.500 en venta en boletería del teatro (con promociones) y tuentrada.com Propuesta inmersiva de cine ciego que reconstruye, a través del sonido y la percepción, uno de los acontecimientos más trascendentales de la historia sanjuanina: el terremoto de 1944.

VISITAS Y EXPOSICIONES

Vasija, hija de esta tierra. Gran exposición de más de 70 vasijas de la Agrupación de Ceramistas Tierra Nuestra, San Juan. Visita de lunes a sábado de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 20:30 h, en el Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre). Entrada gratuita.

image Vasija, hija de esta tierra

Museo de la Historia Urbana. Memorias de la Plaza 25: un circuito de realidad aumentada que recrea su historia previa al terremoto de 1944. Podrá visitarse hasta el 30 de julio. Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país), $2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)

Museo Tornambé. Muestras “En memoria - Fabiana Zito" y "Familia Tornambé". Horarios de visita, martes a viernes 8:00 a 20:00 h. Sábado de 10:00 a 17:00 h (Av. Libertador San Martín 1666 oeste). Entrada gratuita.

Trayectoria Juego de Damas. Obras ganadoras del certamen de artes visuales. En el Espacio multipropósito El Carrascal (Av. Libertador San Martín y Sarmiento). Gratis.

Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

Gestos del Tiempo Suspendido. Exposición de obras de Gavis Robledo y Daniela Linares. En el Chalet Cantoni - Casa Cultural (Av. Libertador San Martín 3339 oeste, Rivadavia) Entrada libre y gratuita.

Museo Franklin Rawson. Sala 1: Argentina y Calavera #3, de Mondongo. Sala 2: Max Gómez Canle. Sala 3: Eduardo Esquivel. Foyer: Entre la luz y la memoria (muestra fotográfica). Además, visitas: martes a domingo de 12:00 a 20:00 h. Visitas guiadas espontáneas de 13:00 a 20:00 h. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

Casa Natal de Sarmiento. Hoy a las 15:00 h inaugura la exposición "Tinta en las venas", que reúne periódicos y ediciones antiguas de las obras de Sarmiento, poniendo en valor una de las facetas más importantes de su legado: la escritura. A través de estos materiales, los visitantes podrán acercarse a las distintas formas que encontró para expresar y difundir su pensamiento. También "Los secretos de la Casa de Sarmiento: Expediente inéditos": con exhibición del documento inédito "Libro de Auténticas". Visitas: de lunes a viernes (incluyendo feriados) en horario corrido de 09:00 a 19:00 h. Miércoles, cerrado al público. Sábado y domingo de 10:00 a 18:00 h Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.

image Casa Natal de Sarmiento

Asociación Cultural Sanmartiniana. Celda histórica de San Martín. Dirección: Calle Laprida 37 oeste. Teléfono 264 454-3510

Centro Ambiental Anchipurac. "Vidrio, poéticas de una mirada circular". Exposición de objetos realizados con vidrio reciclado. Trabajo colaborativo con el Centro de Creación y Museo de Artes Visuales Tornambé (UNSJ), Anchipurac y Taller La Gárgola. (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Informes: 264 4791840, [email protected], instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Muestra “San Juan en el tiempo”. Visitas: martes a viernes, de 10 a 13 h. Sábados de 12 a 18 h, con cita previa a través del mail [email protected] Entrada libre y gratuita. Mitre 864 este, Capital.

Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Mariano Gambier. Exhibe más de mil piezas arqueológicas, consideradas de alto valor patrimonial. En el subsuelo del Complejo La Superiora (Rawson). De 8:30 a 12:30 h y de 14:30 a 18:30 h

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

Museo Graffigna. Museo del vino. Visitas guiadas de jueves a sábado, de 9:30 a 17:30. Cupo limitado en cada recorrido. Informes al 4214227 / 4214905 / 4223122 (int. 134 y 121). En calle Colón 1342 norte, Capital.