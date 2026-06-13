    • 13 de junio de 2026 - 08:21

    Agenda cultural de San Juan: múltiples propuestas artísticas en la provincia

    Desde danza hasta teatro, la provincia ofrece música en vivo, ferias y experiencias sonoras imperdibles este sábado.

    La Agenda Cultural de San Juan incluye el show de stand up de Marcelo Zeta

    La Agenda Cultural de San Juan incluye el show de stand up de Marcelo Zeta

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Sábado 13 de junio: se despliega una variada e imperdible Agenda Cultural de San Juan para disfrutar el fin de semana. Las opciones abarcan desde una nueva exposición histórica en la Casa de Sarmiento y vibrantes espectáculos musicales en bares, hasta danza de primer nivel y ferias de emprendedores locales.

    Leé además

    La Agenda Cultural de San Juan incluye la visita de Jairo, para su show sinfónico. 

    Agenda cultural de San Juan: Jairo, Carmina Burana y más
    La Agenda Cultural de San Juan incluye la exitosa obra El Equilibrista, de Mauricio Dayub. 

    Agenda Cultural de San Juan: Teatro, música y ferias artesanales para el domingo

    La grilla destaca la magistral función de "Carmina Burana" en el Teatro del Bicentenario y la innovadora experiencia sonora "Sismografía 1944". Además, la noche sanjuanina brillará con rock de la mano de Lucas Bongiovanni, jazz en La Madeleine, folclore en El Faro y tributos a Soda Stereo a cargo de Sueño Stereo y Bokanegra. Y para los amantes del teatro, tres propuestas para elegir, con locales y visitante.

    MÚSICA

    Bad Mojo. Jazz. A las 21:30 h en La Madeleine (restaurante de la Alianza Francesa, Mitre y Sarmiento)

    Lucas Bongiovanni. Rock nacional e internacional. A las 22:00 h en Rocknrolla (Av. Libertador San Martín 2225 oeste)

    Dúo Díaz-Heredia, Pascual Recabarren, Abelino Cantos. A las 22:00 h en El Faro (Calle5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro)

    díaz heredia
    Dúo Díaz-Heredia

    Dúo Díaz-Heredia

    Sueño Stereo. Homenaje a Soda Stereo. A las 22:00 h en Tierras Negras (Calle 11, 300 mts al este de, RN40, Pocito)

    Julián Díaz. A las 22:00 h en Cipriano Lomos (Av. Hipólito Yrigoyen y J.M. del Carril, Santa Lucía)

    Ahura. A las 22:00 h en La Posta (Ruta 150, pasando la Rotonda San Roque)

    Exilio Doméstico. A las 22:00 h en La Kelita (restaurante del Jockey Club)

    Vibra Nova. A las 22:30 h en Barcelona Bar (Av. Libertador San Martín 1438 oeste) Reservas: 2645812630

    Walking Dead. Homenaje a Ricky Espinosa. A las 22:30 h en Mamadera Bar (Lat de Circunvalación antes de Paula A. de Sarmiento) Anticipada entradaweb.com

    Bokanegra. Tributo a Soda Stereo. A las 23:00 h en Antares (Av. Libertador San Martín 3369 oeste) Der. de show $6.000

    image
    Bokanegra

    Bokanegra

    Rodry Cactus full band. Naranja Mañana. A las 23:00 h en Intruses Style (Patricias Sanjuaninas 1077 sur)

    Metal Combativo. Con Cinical Crew, junto a Nuevo Poder e Hipnótica. A las 23:00 h en El bar del Titi (Av. España 487 sur, Villa Krause)

    Naara Stone. A las 23:00 h en Breaking Beer (Av. Libertador San Martín 1538 oeste)

    La otra mitad. Cumbia. A las 23:00 h en Al 700 Bar (Sargento Cabral 701 oeste)

    Vale Cuatro. A las 23:00 h en Casino del Bono Park. Entrada gratis.

    Alto impacto. A las 23:30 h en La Sede (Mendoza 2219 sur)

    Vía 66. Rock. A las 23:30 h en Denver (Caucete)

    El Yeyo. A las 00.30 h en Luna Morena (Av. Rawson 1358 sur)

    Facu y Exe. A las 00:30 h en Bernardo (Lateral este de Circunvalación antes de Ignacio de la Roza) Reservas 2645101144.

    DANZA

    Carmina Burana. 10, 11, 12 y 13 de junio. 21:00 h, Teatro del Bicentenario. Entradas: $40.000 y 36.000 (con descuentos) en boletería y tuentrada.com

    image
    Carmina Burana

    Carmina Burana

    Belly Dance. Danzas, música, bazar, foodtrucks. De 21:00 a 23:00 h en el Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las Heras) Gratis

    Tres obras cortas (Ese amor de verano, Desde mi corazón y Un otoño más). A cargo de la compañía A Lanza Seca (dirigida por Javier Farías y Marisel Illanez). A las 21:30 h en Cooperativa Teatro de Arte (O’Higgins 501 este). Entradas $15.000

    FERIAS

    Expo Día del Padre. Emprendedores y artesanos. Desde las 14:30 h en la plaza departamental Villa Santa Rosa, Las Casuarinas.

    ENCUENTROS

    La Fe y la Tradición. Cabalgata desde las 8:30 h, destrezas criollas, juegos populares, comidas típicas. Shows de Tres para el canto, La Clave, Hermanos Molina, Renovados. En el predio Ex Feria Municipal DE Valle Fertil. Entrada $3.000

    Nuestros orígenes nos conectan. Shows musicales de Caile, Jaime Muñoz, Giselle Aldeco, Los Videla, Los Puneños, El siete cincuenta. Paseo gastronómico, artesanos. De 12:00 a 18:00 h en Plaza Juan Jufré (Tucumán 902 norte, Concepción)

    TEATRO

    El coleccionista de risas. Marcelo Zeta – Stand up. A las 21:00 h en Sala Z (Pedro Echagüe y Santiago del Estero) Entradas $20.000

    Escenas en juego. 3 escenas breves con Priscila Bueno, Josefina De Cara y Marcelo Olivero. A las 21:00 h en El Invernadero. Entradas $15.000. Informes al 2644738104

    LoKafka. De Juan Carlos Carta, Círculo de Tiza Teatro. Con Emilse Fernández, Pablo Flores Tulián y Simón Carratú. A las 22:00 h en Sala TES (Juan B. Justo 335 sur)

    lokafka
    LoKafka

    LoKafka

    EXPERIENCIAS

    Sismografía 1944. A las 19:30 h. Entrada $12.500 en venta en boletería del teatro (con promociones) y tuentrada.com Propuesta inmersiva de cine ciego que reconstruye, a través del sonido y la percepción, uno de los acontecimientos más trascendentales de la historia sanjuanina: el terremoto de 1944.

    VISITAS Y EXPOSICIONES

    Vasija, hija de esta tierra. Gran exposición de más de 70 vasijas de la Agrupación de Ceramistas Tierra Nuestra, San Juan. Visita de lunes a sábado de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 20:30 h, en el Centro Cultural Estación San Martín (España y Mitre). Entrada gratuita.

    image
    Vasija, hija de esta tierra

    Vasija, hija de esta tierra

    Museo de la Historia Urbana. Memorias de la Plaza 25: un circuito de realidad aumentada que recrea su historia previa al terremoto de 1944. Podrá visitarse hasta el 30 de julio. Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país), $2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)

    Museo Tornambé. Muestras “En memoria - Fabiana Zito" y "Familia Tornambé". Horarios de visita, martes a viernes 8:00 a 20:00 h. Sábado de 10:00 a 17:00 h (Av. Libertador San Martín 1666 oeste). Entrada gratuita.

    Trayectoria Juego de Damas. Obras ganadoras del certamen de artes visuales. En el Espacio multipropósito El Carrascal (Av. Libertador San Martín y Sarmiento). Gratis.

    Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

    Gestos del Tiempo Suspendido. Exposición de obras de Gavis Robledo y Daniela Linares. En el Chalet Cantoni - Casa Cultural (Av. Libertador San Martín 3339 oeste, Rivadavia) Entrada libre y gratuita.

    Museo Franklin Rawson. Sala 1: Argentina y Calavera #3, de Mondongo. Sala 2: Max Gómez Canle. Sala 3: Eduardo Esquivel. Foyer: Entre la luz y la memoria (muestra fotográfica). Además, visitas: martes a domingo de 12:00 a 20:00 h. Visitas guiadas espontáneas de 13:00 a 20:00 h. Salas 4 y 5, Colección Permanente. Biblioteca con coworking, espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 264 4200598.

    Casa Natal de Sarmiento. Hoy a las 15:00 h inaugura la exposición "Tinta en las venas", que reúne periódicos y ediciones antiguas de las obras de Sarmiento, poniendo en valor una de las facetas más importantes de su legado: la escritura. A través de estos materiales, los visitantes podrán acercarse a las distintas formas que encontró para expresar y difundir su pensamiento. También "Los secretos de la Casa de Sarmiento: Expediente inéditos": con exhibición del documento inédito "Libro de Auténticas". Visitas: de lunes a viernes (incluyendo feriados) en horario corrido de 09:00 a 19:00 h. Miércoles, cerrado al público. Sábado y domingo de 10:00 a 18:00 h Entrada libre y gratuita. En Sarmiento 21 sur. Informes al 264 5608476.

    image
    Casa Natal de Sarmiento

    Casa Natal de Sarmiento

    Asociación Cultural Sanmartiniana. Celda histórica de San Martín. Dirección: Calle Laprida 37 oeste. Teléfono 264 454-3510

    Centro Ambiental Anchipurac. "Vidrio, poéticas de una mirada circular". Exposición de objetos realizados con vidrio reciclado. Trabajo colaborativo con el Centro de Creación y Museo de Artes Visuales Tornambé (UNSJ), Anchipurac y Taller La Gárgola. (Calle 5 y Pellegrini, al pie del Cerro Parkinson, Rivadavia). Informes: 264 4791840, [email protected], instagram.com/somosanchipurac y whatsapp al 2644791840

    Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

    Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Muestra “San Juan en el tiempo”. Visitas: martes a viernes, de 10 a 13 h. Sábados de 12 a 18 h, con cita previa a través del mail [email protected] Entrada libre y gratuita. Mitre 864 este, Capital.

    Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Mariano Gambier. Exhibe más de mil piezas arqueológicas, consideradas de alto valor patrimonial. En el subsuelo del Complejo La Superiora (Rawson). De 8:30 a 12:30 h y de 14:30 a 18:30 h

    Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

    Museo Graffigna. Museo del vino. Visitas guiadas de jueves a sábado, de 9:30 a 17:30. Cupo limitado en cada recorrido. Informes al 4214227 / 4214905 / 4223122 (int. 134 y 121). En calle Colón 1342 norte, Capital.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La Agenda Cultural de San Juan incluye hoy el power rock de Divididos. 

    Agenda Cultural de San Juan: música y teatro dominan la cartelera del sábado

    La Agenda Cultural de San Juan incluye el nuevo show de Emanero: Todo por un beso

    Agenda cultural de San Juan: un buen viernes de visitas y anfitriones

    La Agenda Cultural de San Juan incluye la visita temática sobre Carmina Burana, en el Teatro del Bicentenario. 

    Agenda Cultural de San Juan: variedad de propuestas para cortar la semana

    A pura cumbia, Celeste Castro paseó su proyecto musical por Buenos Aires

    Shica Cumbia: Celeste Castro llevó todo su ritmo a Buenos Aires

    Por Estela Ruiz M.