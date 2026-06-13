Shica Cumbia: Celeste Castro llevó todo su ritmo a Buenos Aires

La artista sanjuanina Celeste Castro concretó una mini gira mediática por Buenos Aires para promocionar "Shica Cumbia" , su proyecto de musical regional. A través de un recorrido estratégico por importantes plataformas de streaming , la creadora logró logró despertar el interés por su obra y también por la provincia.

Castro aterrizó en la gran ciudad con el firme propósito evaluar el impacto de su propuesta en la Capital. " Vine a hacer muchas cositas a nivel artísticos, lo principal fue promocionar mi proyecto de Shica Cumbia a nivel federal, quería ver cómo iba a ser recibida una cumbia que es tan autóctona de la provincia, tan sanjuanina, porque además de los paisajes y las temáticas, Shica Cumbia es una mujer huarpe que vive en este momento, pero que está orgullosa de su raíz. La idea era compartirla en medios de difusión y la verdad es que estoy muy contenta", dijo a DIARIO DE CUYO.

El itinerario mediático incluyó paradas clave en tres reconocidos espacios digitales. La artista visitó el programa " +Moranza ", conducido por Diego Moranzoni en 2 Reyes Stream; luego pasó por " Una cosa de locos ", junto al Chino D'Angelo en Loop TV —donde se animó a conducir y también interpretó dos canciones, algo que disfrutó, puesto que una operación de amígdalas la ha tenido alejada del canto-; y finalmente participó en " Bla Bla ", un streaming liderado por tres mujeres donde debatieron sobre el rol femenino en el arte.

La respuesta de los conductores y las audiencias porteñas superó las expectativas de la creadora, quien destacó la calidez de los encuentros: "Terminé muy cansada pero muy contenta, porque fue muy bien recibido el proyecto. Es lindo tener el espacio para contar desde dónde lo hago, el fin artístico y profesional, y ver cómo todos se sorprendían con los paisajes del lugar, y preguntaban cómo había hecho los videos. Y siempre quedaba ese interés de conocer o de volver a San Juan. Ha sido como muy satisfactorio para mí", relató. "Les llamaba la atención en el sentido de que soy actriz, cantante, gestora cultural, dramaturga, productora, directora teatral, eso también generaba interés. Bueno, fue como un mimo y reconocimiento a mi trabajo", agregó Celeste. "Para mí era muy importante conseguir al menos una nota para ver cómo resultaba la experiencia y se dieron 3, y fue muy divertido, todos se prendieron a cantar las canciones, reconocía en valor de poder hacer todo lo que se hace desde el lugar de donde uno es", concluyó.

No solo cumbia: workshop y lencería

Además de la fuerte presencia en medios, la agenda en Buenos Aires incluyó logros comerciales y capacitación. Castro protagonizó su primera campaña publicitaria, para un catálogo de I Love Lencería, y asistió a un workshop de dirección de arte y fotografía en el prestigioso estudio Machado Cicala.

image Castro hizo su primera campaña publicitaria en Buenos Aires, para una firma de lencería

"Ha sido una semanita de alegría y aprendizaje. Es lindo saber que siempre hay un espacio, porque me lo hago, me invitan, golpeo puertas, porque confío en que está bueno compartir lo que hago, no solo en la provincia, es como abrir una ventanita. Estoy feliz y con ganas de seguir trabajando", cerró la artista.