    • 19 de marzo de 2026 - 18:43

    Andrea del Boca salió de Gran Hermano en ambulancia y crece la preocupación: qué se sabe de su salud

    “No me dieron bien ciertos parámetros” llegó a decir Andrea del Boca en medio de la transmisión en vivo que fue cortada abruptamente.

    Andrea del Boca salió de Gran Hermano en ambulancia y crece la preocupación: qué se sabe de su salud

    Andrea del Boca salió de Gran Hermano en ambulancia y crece la preocupación: qué se sabe de su salud

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Andrea del Boca debió abandonar la casa de Gran Hermano este jueves por la mañana tras presentar problemas de salud, lo que generó preocupación dentro y fuera del reality. La estrella de esta edición “Generación Dorada” fue retirada en ambulancia para ser atendida en una clínica.

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    En medio de la transmisión en vivo por DirecTV Go, la reconocida actriz afirmó ante sus compañeras que “no le dieron bien ciertos parámetros”, pero en principio sus afecciones no serían de gravedad. Tras ello, la producción de Telefé cortó abruptamente la emisión y dejó todo inconcluso.

    La salida se produjo cuando estaba por cumplirse un mes de su ingreso al programa. Según trascendió, la decisión se tomó por recomendación médica luego de varios días en los que manifestó malestar. Si bien desde el canal no hubo un comunicado oficial, fuentes vinculadas al programa señalaron que la actriz dejó la casa debido a sus complicaciones físicas.

    Confirman que Andrea Del Boca salió en ambulancia

    La panelista Laura Ubfal confirmó la situación en redes sociales y explicó que Del Boca fue revisada por médicos en los últimos días, quienes detectaron problemas intestinales y presión alta. Además, pidió evitar especulaciones sobre otros motivos y remarcó que se trata de una cuestión de salud.

    "Es verdad que Andrea del Boca salió de la casa de Gran hermano en ambulancia. La vieron tres médicos en estos días y estaba con temas intestinales y presión alta. Dejen de especular con otras cosas. Realmente tiene problemas de salud", escribió Ubfal en la red social X.

    La aclaración surge en medio de rumores que indicaban que la actriz, una de las figuras principales de esta edición “dorada”, habría pactado una estadía de solo un mes dentro del reality.

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