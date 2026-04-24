Centro Cultural Conte Grand: una apuesta colectiva por la escena actual

El próximo sábado 25 de abril, el Centro Cultural Conte Grand se convertirá en el epicentro de la vanguardia local con la inauguración de una particular muestra colectiva: "El deseo de no desvanecerse". Desde las 19:00, el público podrá disfrutar de una propuesta que celebra la riqueza de los procesos creativos sanjuaninos contemporáneos.
Un puente entre la gestión y la creación
Esta exhibición surge de una alianza estratégica entre el Centro Cultural Conte Grand, dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte; y Espacio Bunker, un espacio de gestión independiente que, desde 2018, se ha consolidado como un faro para la formación y producción de artes visuales en la provincia. Dirigido por Carolina Herrera, Elisa Jaime y Luisina Fava, Bunker no solo funciona como taller, sino como un tejido conectivo que vincula a los artistas con la comunidad y el circuito nacional.
En esta oportunidad, el esfuerzo conjunto se materializa en una exposición que reúne a 14 voces singulares. El listado de exponentes incluye a: Silvina Martínez, Carlos Gutiérrez, Nicolás Marianetti, Marcos Díaz, Ana Trella, Mariana Juárez, Leonardo Sánchez, Yuliana Balmaceda, Pablo Sayres, Federico Hueso, Burka, Carolina Herrera, Luisina Fava y Elisa Jaime.
Diálogos entre lo sombrío y la esperanza
La propuesta curatorial invita a un recorrido reflexivo por las obras, que entablan una conversación que transita por territorios complejos: desde la exploración de lo sombrío hasta la edificación de nuevos paisajes y futuros posibles.
Es, en esencia, una invitación a desafiar conceptos como el desarraigo o la imposibilidad. La muestra se presenta como un "lugar fértil", un espacio donde los asistentes pueden cuestionar sus propias formas de ver y sentir, permitiéndose imaginar otras maneras de construir el mundo a través del lenguaje visual.
La cita en el Centro Cultural Conte Grand
"El deseo de no desvanecerse"
Apertura: sábado 25 de abril
Horario: de 19:00 a 22:00 h
Lugar: Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las Heras)
Vigencia: permanecerá abierta hasta el 29 de abril.
Acceso: entrada libre y gratuita.