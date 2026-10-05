Convocatoria para artistas: pinturas de María Fernanda Bofill

Breve biografía de la autora
María Fernanda Bofill nació en 1976 en Buenos Aires, y está radicada en Mendoza, donde desarrolla su labor artística. Su producción se centra en la abstracción y en la experimentación con materiales, texturas y procesos orgánicos. En los últimos años incorporó el vino como materia pictórica, en diálogo con diferentes técnicas y materiales.
“El vino ocupa un lugar central en mi producción. Lo utilizo no solo por su vínculo con Mendoza y su identidad, sino como material pictórico vivo, capaz de transformarse, generar transparencias, manchas y sedimentos, y dejar sus propias huellas sobre la superficie”, expresa.
A través de su obra investiga especialmente el paso del tiempo, la memoria, la tierra y las huellas que dejan los procesos de transformación. “La materia no es solamente un recurso plástico dentro de mi trabajo: es parte del lenguaje con el que busco expresar aquello que cambia, permanece y deja memoria”, sostiene.
Las obras
El Origen (Antes de la forma)
Esta convocatoria de DIARIO DE CUYO y diario LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos: autores de poemas, crónicas, cuentos, ensayos, historietas y cómics; y también ilustradores, pintores y fotógrafos (artísticos), quienes deberán enviar sus obras para que sean publicadas en sus ediciones web y papel; y en sus redes sociales.
Las obras deberán estar acompañadas de una breve biografía del autor y breve reseña sobre la/las obra/s a publicar. También de una foto color del autor, de frente.
Las obras literarias -cuentos, poemas, narraciones, etc.- no deberán superar las 1000 palabras.
Todo el material (textos o imágenes, reseña de la obra, biografía, foto personal y declaración) deberá enviarse en un solo correo electrónico a la siguiente dirección: [email protected]
Es requisito indispensable conocer bases y condiciones de la convocatoria de DIARIO DE CUYO, que podrán consultar en este LINK
La convocatoria de DIARIO DE CUYO y DIARIO LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos, y tiene alcance regional