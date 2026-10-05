Convocatoria para artistas: pinturas de María Fernanda Bofill

La artista radicada en Mendoza comparte con los lectores algunas de sus obras, "un recorrido en torno al tiempo, la materia y la memoria".

Breve biografía de la autora María Fernanda Bofill nació en 1976 en Buenos Aires, y está radicada en Mendoza, donde desarrolla su labor artística. Su producción se centra en la abstracción y en la experimentación con materiales, texturas y procesos orgánicos. En los últimos años incorporó el vino como materia pictórica, en diálogo con diferentes técnicas y materiales.

“El vino ocupa un lugar central en mi producción. Lo utilizo no solo por su vínculo con Mendoza y su identidad, sino como material pictórico vivo, capaz de transformarse, generar transparencias, manchas y sedimentos, y dejar sus propias huellas sobre la superficie”, expresa.

A través de su obra investiga especialmente el paso del tiempo, la memoria, la tierra y las huellas que dejan los procesos de transformación. “La materia no es solamente un recurso plástico dentro de mi trabajo: es parte del lenguaje con el que busco expresar aquello que cambia, permanece y deja memoria”, sostiene.

Las obras El Origen (Antes de la forma) El umbral del vino Cicatrices del tiempo Alas de la tierra Memorias de una corteza Geología de una tormenta Susurros del vino ⇒ CONVOCATORIA ABIERTA Esta convocatoria de DIARIO DE CUYO y diario LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos: autores de poemas, crónicas, cuentos, ensayos, historietas y cómics; y también ilustradores, pintores y fotógrafos (artísticos), quienes deberán enviar sus obras para que sean publicadas en sus ediciones web y papel; y en sus redes sociales.

Las obras deberán estar acompañadas de una breve biografía del autor y breve reseña sobre la/las obra/s a publicar. También de una foto color del autor, de frente.