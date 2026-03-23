    • 23 de marzo de 2026 - 07:22

    Convocatoria para artistas: pinturas de Noelia Salcedo

    La artista visual sanjuanina comparte con los lectores tres de sus creaciones: El deseo, Boquitas soñadas y Boquita seca.

    La convocatoria de DIARIO DE CUYO y DIARIO LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos, y tiene alcance regional.&nbsp;
    La convocatoria de DIARIO DE CUYO y DIARIO LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos, y tiene alcance regional. 

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Noelia Salcedo

    NOELIA SALCEDO2

    Nació en en San Juan el 23 de marzo de 1982. Cursó estudios primarios en el Colegio María Auxiliadora, de San Juan, y secundarios en el Colegio del Deporte de la Universidad Juan Agustín Maza, Colegio de la Paz y Colegio Nacional Alfredo Bufano, de Mendoza.

    Leé además

    La Convocatoria de DIARIO DE CUYO sigue abierta. Está destinada a artistas sanjuaninos

    Convocatoria de DIARIO DE CUYO para artistas sanjuaninos: cuento de Geremías Tapia

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Convocatoria extendida por partida doble: Ya podés mandar tus obras a los dos correos electrónicos que figuran en la nota. 

    Convocatoria a artistas de San Juan y Mendoza: ¡No te pierdas esta oportunidad de difundir tu obra!

    Cursó estudios universitarios en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ, en la Licenciatura en Artes Visuales durante cuatro años. Tengo formación en dibujo y pintura y perfeccionamiento privado en artes plásticas.

    Ha participado en varios concursos de pintura y en una decena de exposiciones de su obra (individuales y colectivas) en lugares culturales públicos de San Juan, obteniendo mención del Jurado por su pintura y/o participación y trayectoria. Ha participado en las ilustraciones de tapas de varias obras literarias y cuentos.

    Página de Facebook “Mini Pymes Noe Arte Estampaciones”

    Las obras

    EL DESEO
    El deseo

    El deseo

    BOQUITA SECA
    Boquita seca

    Boquita seca

    BOQUITAS SOÑADAS
    Boquitas soñadas

    Boquitas soñadas

    CONVOCATORIA ABIERTA

    Esta convocatoria de DIARIO DE CUYO y DIARIO LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos: autores de poemas, crónicas, cuentos, ensayos, historietas y cómics; y también ilustradores, pintores y fotógrafos (artísticos), quienes deberán enviar sus obras para que sean publicadas en sus ediciones web y papel; y en sus redes sociales.

    Las obras deberán estar acompañadas de una breve biografía del autor y breve reseña sobre la/las obra/s a publicar. También de una foto color del autor, de frente.

    Las obras literarias -cuentos, poemas, narraciones, etc.- no deberán superar las 1000 palabras.

    Todo el material (textos o imágenes, reseña de la obra, biografía, foto personal y declaración) deberá enviarse en un solo correo electrónico a la siguiente dirección: [email protected]

    Es requisito indispensable conocer bases y condiciones de la convocatoria de DIARIO DE CUYO, que podrán consultar en este LINK

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Soda Stereo brindó el primer show de su gira Ecos, en el Arena de Buenos Aires.

    El regreso de Soda Stereo: emociones a flor de piel y un Gustavo Cerati virtual

    El video de Tini Stoessel que se viralizó entre sus fans.

    Tini Stoessel confirmó que se casa con Rodrigo De Paul y enloqueció a sus fans

    La agenda cultural de San Juan se sacude con el ritmo de Cachumba, que actuará en Jáchal

    Agenda Cultural de San Juan: un domingo para disfrutar de la cultura y el arte

    Cinthia Fernández habría sumado méritos que determinaron su desvinculación

    De mal en peor: al final Cinthia Fernández quedó afuera del programa de Moria Casán