Convocatoria para artistas: pinturas de Noelia Salcedo

Nació en en San Juan el 23 de marzo de 1982. Cursó estudios primarios en el Colegio María Auxiliadora, de San Juan, y secundarios en el Colegio del Deporte de la Universidad Juan Agustín Maza, Colegio de la Paz y Colegio Nacional Alfredo Bufano, de Mendoza.

Convocatoria a artistas de San Juan y Mendoza: ¡No te pierdas esta oportunidad de difundir tu obra!

Convocatoria de DIARIO DE CUYO para artistas sanjuaninos: cuento de Geremías Tapia

Cursó estudios universitarios en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ, en la Licenciatura en Artes Visuales durante cuatro años. Tengo formación en dibujo y pintura y perfeccionamiento privado en artes plásticas.

Ha participado en varios concursos de pintura y en una decena de exposiciones de su obra (individuales y colectivas) en lugares culturales públicos de San Juan, obteniendo mención del Jurado por su pintura y/o participación y trayectoria. Ha participado en las ilustraciones de tapas de varias obras literarias y cuentos.

BOQUITA SECA Boquita seca

BOQUITAS SOÑADAS Boquitas soñadas

Esta convocatoria de DIARIO DE CUYO y DIARIO LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos: autores de poemas, crónicas, cuentos, ensayos, historietas y cómics; y también ilustradores, pintores y fotógrafos (artísticos), quienes deberán enviar sus obras para que sean publicadas en sus ediciones web y papel; y en sus redes sociales.

Las obras deberán estar acompañadas de una breve biografía del autor y breve reseña sobre la/las obra/s a publicar. También de una foto color del autor, de frente.

Las obras literarias -cuentos, poemas, narraciones, etc.- no deberán superar las 1000 palabras.

Todo el material (textos o imágenes, reseña de la obra, biografía, foto personal y declaración) deberá enviarse en un solo correo electrónico a la siguiente dirección: [email protected]

Es requisito indispensable conocer bases y condiciones de la convocatoria de DIARIO DE CUYO, que podrán consultar en este LINK