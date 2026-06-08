    • 8 de junio de 2026 - 06:45

    Convocatoria para artistas: poemas de Paula Cortez, Belén Cornejo y Lauty Meneses

    Los jóvenes escritores sanjuaninos comparten con los lectores algunas de sus poesías, inspiradas en el amor, el paisaje y la nostalgia.

    La convocatoria de DIARIO DE CUYO y diario LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos, y tiene alcance regional.Por Redacción Diario de Cuyo

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    PAULA CORTEZ

    FOTO PAULA CORTEZ

    Paula Cortez nació en San Juan en 2001. Es estudiante de la Tecnicatura en Redacción de Textos del Instituto Superior de Letras Eduardo Mallea. Explora temáticas como el duelo, los vínculos, la identidad, la emoción por la vida y la incomodidad humana. A través de su proyecto de Instagram, @paulaescribiendo, comparte textos y videos.

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    Sumersión

    Ahogar la asfixia.

    Ahogar el llanto.

    Ahogar los sueños.

    Aplazar la muerte inminente.

    Retardarla y estrujarla, una vuelta más.

    Es intentarlo. Es luchar. Es no perder. No abandonar. El sueño conjunto. La vida juntos.

    Es perderme entre un intento más y un momento de calma que irrumpe. Y me hace querer seguir. No abandonar.

    Es abandonarme, cuando te grito desde este silencio que tanto te agobia y destroza, para después recuperar fuerzas en una de tus miradas que me disculpan y me cobijan con sabor a una eternidad efímera.

    Es quererte tanto, que la vida se me va.

    Se me escurre entre los dedos. Se me esfuma y confunde con la niebla.

    Que me asfixia. Que me ahoga. Que no me deja ver.

    Es amarte tanto, que no sé qué es la vida sin tu nombre saltando entre mis latidos.

    Es amarte como amo a la eternidad.

    Y el problema principal, es que yo jamás creí en ella.

    Pero te encontré, y me desarmaste las ideas, y te busqué tanto, que descubrí una de tus tantas voces. Esa que me seca, me desajusta y me quiebra a su antojo.

    Y junto con ella, descubrí la mía. Esa voz que me aterroriza, porque representa todo lo que no quiero ser, pero lamentablemente, soy.

    Y cómo hago para irme, si me quiero quedar.

    Cómo.

    Si se me descosen las venas de pensarte alegre en otra alma, en otra vida bien lejos de la mía.

    Cómo hago para abandonarme a la vida.

    A la mía.

    A mi ruedo. A mi ritmo. A mi amor. A mi alegría.

    Cómo te dejo en suelo, sin quererme quedar con vos un minuto más para que no arda y escoza así mi sangre.

    Cómo dejar la vida en el suelo y volar y buscar y revivir sin perderme en este intento eterno.

    Dejarme en el suelo para despegar.

    Dejar la vida en el suelo.

    Alzar la voz.

    Alzar el duelo.

    Alzar,

    El vuelo.

    BELÉN CORNEJO

    FOTO BELEN CORNEJO

    Belén Cornejo Bolado nació en San Juan en 2003. Cursó sus estudios primarios y secundarios en la Escuela Juan Mantovani. Oriunda de Albardón, siempre se sintió atraída por la lectura de cuentos, poemas y novelas, de diferentes géneros; además de la escritura de cuentos breves y poemas.

    Duendecillo de alameda

    La tierra sorpresiva, misterioso oleaje de alborotada cabellera de Zonda lujurioso, furioso

    Se ven sus ojos de alameda

    Ojos de vides, siembra

    Lo siento distinto, con cuatro letras solo... Juan

    Ocre hirviente, con sol por testigo

    Quien como la montaña coexiste con el viento

    Se conoce así tanto piedra a piedra San Juan

    Sus secretos, su río amigo Yakin

    Viejo gigante con tonadas por suelo y montaña

    Dulce y sencillo, vigoroso, intenso

    esplendor de valle y desierto

    Por ser simple y bello, mi poesía te dedico como orgulloso vals

    en donde las estrellas reflejan tu belleza que hace suspirar

    No encarcelaré ideas por rima, pero si poesía me inspiras, por eso yo la mía te quise dedicar

    Tú riegas esta tierra con toda majestad, porque emanas misterio, paz

    Final de vadeo intenso, con seno de esplendor, porque santo es tu nombre, San Juan.

    LAUTY MENESES

    FOTO LAUTY MENESES

    Lauty Meneses, Lautyms, tiene 15 años y es de San Juan. Comenzó a escribir poesía en 2025 como forma de expresión personal y desahogo, encontrando allí un espacio para expresar “lo que a veces cuesta decir con palabras”. Instagram @lautyms_10 Gmail: [email protected]

    Una tarde de lluvia

    Qué lindas gotas cayeron en mi espalda,

    en esta lluvia mansa que nunca se acaba.

    Me sentí aliviado

    al respirar el dulce aroma a tierra al comenzar.

    Algo así pasó contigo, cuando supe que

    ya no eras mi abrigo.

    Y, aun así, pensando en lo que sería bailar

    contigo bajo la lluvia fría.

    Tener tu aroma, sentir tu piel, mientras las gotas caen sobre él.

    Es algo que no puedo explicar, un sentimiento sin explicar.

    En cada gota que descendía, tu sombra suave

    me sonreía.

    Gracias por ser mi inspiración, la que dio vida a esta canción, por despertar en mí poesía, lo que callaba el alma mía.

    CONVOCATORIA ABIERTA

    Esta convocatoria de DIARIO DE CUYO y diario LOS ANDES está destinada a artistas sanjuaninos y mendocinos: autores de poemas, crónicas, cuentos, ensayos, historietas y cómics; y también ilustradores, pintores y fotógrafos (artísticos), quienes deberán enviar sus obras para que sean publicadas en sus ediciones web y papel; y en sus redes sociales.

    Las obras deberán estar acompañadas de una breve biografía del autor y breve reseña sobre la/las obra/s a publicar. También de una foto color del autor, de frente.

    Las obras literarias -cuentos, poemas, narraciones, etc.- no deberán superar las 1000 palabras.

    Todo el material (textos o imágenes, reseña de la obra, biografía, foto personal y declaración) deberá enviarse en un solo correo electrónico a la siguiente dirección: [email protected]

    Es requisito indispensable conocer bases y condiciones de la convocatoria de DIARIO DE CUYO, que podrán consultar en este LINK

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