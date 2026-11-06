Cuenta regresiva para la Fiesta de la Tradición: Jáchal elige a su Paisana Nacional

Será el sábado 7, en la plaza San Martín, con entrada libre. También habrá desfile gaucho, paso de carruajes y espectáculos artísticos.

Fiesta de la Tradición. En la primera jornada, las paisanas salientes, Abril Aciar y Justina Cortez, entregarán los atributos a sus sucesoras.

Jáchal iniciará este sábado 7 de noviembre los festejos por los 65 años de la Fiesta de la Tradición. La jornada inaugural tendrá lugar en la Plaza General San Martín a partir de las 18, con entrada libre y gratuita para todo el público que desee sumarse a identitario festejo.

Uno de los momentos más aguardados de esta primera noche será la elección y coronación de la Paisana Nacional de la Tradición, que vuelve a realizarse en la plaza principal, tal como sucedió en la edición pasada, cuando recuperó su escenario histórico luego de varias ediciones en el anfiteatro. En esta oportunidad, Abril Aciar y Justina Cortéz culminarán su paisanado y entregarán los atributos a las jóvenes electas.

10 son las candidatas al título mayor, quienes fueron presentadas en sociedad el 31 de octubre en el Anfiteatro Pájaro Caballero, del departamento norteño. Ellas son:

Rocío Mailén Villaruel Luján (26) – Jáchal Centro – Proyecto: La huella de Jáchal: memoria y turismo.

Malena Pilar Torres (23) – Jáchal Centro – Proyecto: Raíces Vivas – Representa a: Agrupación Gaucha Martín Miguel de Güemes.

Agustina Nair Mallea Díaz (21) – Bella Vista – Proyecto: Jáchal, historia que vive – Representa a: Unión Vecinal Bella Vista.

Flavia Joana Montaño (22) – Bella Vista – Proyecto: Talabartería infantil – Representa a: Agrupación Gaucha Martín Fierro.

Aymará Ailín Maldonado Mallea (19) – Jáchal Centro – Proyecto: Mujeres de nuestra tierra – Representa a: Espacio Calma / Club Sportivo Inferiores Racing.

Yanet Estefanía Núñez (22) – Villa Mercedes – Proyecto: Huellitas de Tradición – Representa a: Agrupación Virgen de Fátima (La Quebrada).

Luz Morena Bruno (18) – B° Fronteras Argentinas – Proyecto: Red comunitaria municipal para la salud mental de jóvenes y adolescentes – Representa a: Agrupación Gaucha Virgen de Luján.

Milagros Mariana García Soler (23) – B° Los Trigales – Proyecto: Senderos con historia – Representa a: Peluquería Ebershop.

Norma Milagros Aballay (23) – B° Bicentenario – Proyecto: Jáchal se cuida – Representa a: Club Atlético San Lorenzo / Tienda El Villa.

Sara Agustina Varela Palacio (19) – Jáchal Centro – Proyecto: Herederos de nuestras raíces – Representa a: Club Atlético San Lorenzo / Modas Dadiger. Detalles del festejo en la Plaza San Martín El encuentro abrirá formalmentecon la entronización de la imagen del patrono San José y una demostración artística a cargo del conjunto Milagros del Tiempo. A continuación, el casco céntrico vibrará al ritmo de las agrupaciones ecuestres, que protagonizarán el emblemático desfile gaucho; lo mismo que los carruajes antiguos, que vestirán de color esta primera velada.

La grilla musical ofrecerá una amplia variedad de propuestas folclóricas con la participación de talentos locales, provinciales y nacionales. Durante la velada actuarán Los Cabanay, Kuky Salas, Viajeros, Dúo Páez Brizuela, Carafea, Nico Balmaceda, Julio Zalazar y Los Arrieros Huaqueños. En tanto, el afamado grupo Las Voces de Orán estará a cargo del espectáculo de cierre.