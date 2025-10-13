El heavy metal sanjuanino resiste y sigue vivo Bandas locales de la escena independiente convocadas por Nuevo Poder Trío recuperan la esencia de este encuentro histórico con un festival a toda potencia.

Desde los canales oficiales de Nuevo Poder Trío, se anunció el regreso de un icónico festival rockero de la provincia. Se trata del San Juan Metal Fest, edición 2025. A lo largo de 15 años, el festival marcó una presencia notable en la escena del heavy metal sanjuanino y tras cinco temporadas sin hacerse, la banda anfitriona la hace renacer de sus cenizas, demostrando una vez más que el juego del rock duro no se extinguió.

El sábado 8 de noviembre, será la cita para los metaleros sanjuaninos en la casa Panda y además, está la grilla confirmada: Rever, Mavek, Hipnótica, Enfrenta, Perversica y Nuevo Poder, la que invita. Desde las 18 hs. hasta la medianoche, con entrada general a $10.000 (con cupo limitado hasta 250 espectadores).

Para DIARIO DE CUYO, habló Pablo del Castillo, vocalista de Nuevo Poder, quien repasó el derrotero por el que transitó este evento y cómo se pudo recuperar tras cinco años de ausencia. “Desde el comienzo de la pandemia en 2020 donde tuvimos que suspender los recitales por el confinamiento, nuestra banda comenzó a sufrir cambios de formación y nos mantuvimos en modo supervivencia, concentrados en grabar nuevo disco, hacer videos y conseguir un baterista estable, por esta razón tuvimos que dejar de hacer el evento”, dijo el músico.

Pero ahora, el presente es diferente y en un intento por retomar las riendas artísticas y de producción, uno de los principales objetivos de este año era recuperar el San Juan Metal Fest. “Aunque estamos en pleno proceso de adaptación del nuevo baterista que ingresó hace dos meses al grupo, decidimos hacerlo igual y bajo las mismas características de antes que incluye un bloque de bandas nuevas que en este caso son Mavek y Reber”, remarcó Del Castillo.

El festival es apto para todo público. La venta de entradas son en Funky Multiespacio y Piedras Cavalli.

El San Juan Metal Fest es un evento representativo del rock metalero local que se originó con raíces comunitarias y una impronta solidaria. Su primera edición fue en 2005. Su misión esencial fue la de difundir y promover el heavy metal sanjuanino y por otro lado, contribuir a causas sociales y solidarias para ayudar a diversos sectores vulnerables. En la huella de varias generaciones de espectadores y escuchas del género musical, el festival convocó y promovió a numerosas bandas independientes y también, su semblanza tiene un fuerte símbolo de autogestión, resistencia cultural y compromiso social.