Estrenos de cine en San Juan: de la tensión de Madre siniestra a la acción de A cualquier precio

Los estrenos de cine en San Juan renuevan la cartelera a partir de este jueves 8 de octubre, con propuestas variadas . La oferta combina acción, drama, terror, ciencia ficción y el reestreno festivo de un clásico animado para disfrutar en familia.

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Estrenos de cine en San Juan: octubre trae una buena tanda de novedades a la gran pantalla

La grilla ofrece el drama La casa , con Diego Peretti y César Troncoso, y el suspenso sobrenatural de Madre siniestra , con Jessica Chastain.

Se suman a la programación el thriller de acción A cualquier precio , la propuesta de ciencia ficción Hope: El primer impacto y el drama de autor Una quinta en Portugal. Además, dos reestrenos: Los juegos del hambre (de 2012) y Cars , por el 20º aniversario.

Director: Na Hong-jin. Protagonistas: Hwang Jung-min, Zo In-sung, Hoyeon Jung y Michael Fassbender. Sinopsis: Un aislado pueblo portuario se enfrenta a una aterradora lucha por la supervivencia tras la llegada de una misteriosa criatura. Mientras intentan contener el caos, los vecinos descubren que la amenaza supera cualquier comprensión humana.

Director: Gustavo Triviño. Protagonistas: Diego Peretti, César Troncoso. Sinopsis: Tras ser despedido intempestivamente de una multinacional, Hugo enfrenta el desempleo con 57 años. Sin ingresos y acorralado por la crisis económica, acepta vender su vivienda a mitad de precio a un oscuro grupo inversor a cambio de conservar el usufructo. Sin embargo, el pacto oculta condiciones abusivas y un entramado de extorsiones que transforman su refugio familiar en una trampa sofocante.

Play Cinema. 2D Cast: 21:10 h

Multiplex. 2D Cast: 18:40 (jueves, sábado, lunes y miércoles), 21:00 h

Cinemacenter. 2D Cast: 21:20 h

A CUALQUIER PRECIO (Acción/107’/+13)

Director: Elegance Bratton. Protagonistas: Yahya Abdul-Mateen II, Mark Wahlberg y Giancarlo Esposito. Sinopsis: En el agitado Misisipi de los años sesenta, un tenaz agente del FBI une fuerzas con un peligroso sicario de la mafia. Juntos investigan en secreto los brutales asesinatos de líderes de los derechos civiles, descubriendo una verdad devastadora.

Play Cinema. 2D Sub: 21:40 h

Cinemacenter. 2D Sub: jueves y domingo 22:50 h. 2D Cast: viernes, sábado, lunes, martes y miércoles 22:50 h

MADRE SINIESTRA (Terror/93’/+13)

Director: Rob Savage. Protagonistas: Jessica Chastain. Sinopsis: La apacible vida de una familia se fractura cuando una entidad sobrenatural comienza a manifestarse. A medida que las fuerzas oscuras ganan terreno en el hogar, la madre deberá confrontar una aterradora presencia que suplanta su propia imagen y amenaza con destruir a sus seres queridos.

Play Cinema. 2D Cast: 18:20, 20:00, 23:30 h

Multiplex. 2D Cast: 23:15 h

Cinemacenter. 2D Cast: 17:40, 19:50 h. Viernes a miércoles, excepto domingo 22:00 h. 2D Sub: jueves y domingo 22:00 h

CINE ARTE: UNA QUINTA EN PORTUGAL (Drama /120’/ +16)

Director: Avelina Prat. Protagonistas: Manolo Solo, Maria de Medeiros. Sinopsis: Devastado por la repentina desaparición de su esposa, un profesor asume la identidad de un jardinero en una quinta portuguesa. Allí entabla un vínculo íntimo con la dueña del lugar, hallando una vía para confrontar su soledad.

Multiplex. 2D sub: 18:40 h (viernes, domingos y martes)

LOS JUEGOS DEL HAMBRE (Acción-Aventuras /142’/+13)

De Gary Ross. Con Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth y Elizabeth Banks. En un futuro donde Panem está dividido en 12 distritos controlados por el Capitolio, Katniss Everdeen se ofrece como voluntaria para ocupar el lugar de su hermana en los 74° Juegos del Hambre, una competencia televisada en la que solo un participante puede sobrevivir. Allí deberá luchar por su vida mientras desafía las reglas del poder.

Cinemacenter. 2D Sub: miércoles 22:10 h

CARS - 20º ANIVERSARIO / Reestreno (Infantil/121’/ATP)

Director: John Lasseter y Joe Ranft. Protagonistas: Owen Wilson, Paul Newman, Bonnie Hunt (voces originales). Sinopsis: El ambicioso coche de carreras Rayo McQueen termina varado por accidente en el modesto pueblo de Radiador Springs. Al convivir con sus singulares habitantes, descubrirá valores esenciales que cambiarán su forma de ver el éxito y la amistad.

Play Cinema. 2D Cast: 16:00, 17:00, 18:30 h

Multiplex. 2D Cast: 16:00, 18:20 h

Cinemacenter. 2D Cast: 17:30, 20:10 h. Sábados, domingos y lunes suma función 15:00 h

EN CARTELERA

AVENGERS: ENDGAME (Acción/183’/ATP)

Tras los devastadores sucesos de Avengers: Infinity War, el universo está en ruinas pero de los que quedan, los Avengers se unirán una vez más para deshacer la destrucción de Thanos y restaurar el orden del mundo.

Play Cinema. 2D Cast: 22:30 h

Multiplex. 4D/3D Cast: 18:35 h

Cinemacenter. 2D Cast (Infinity Vision): 18:30 h. Sábados, domingos y lunes suma función 14:50 h

COYOTE VS ACME (Aventura/110’/ATP)

Dirigida por Dave Green y protagonizada por Will Forte, Lana Condor y John Cena, combina acción real y animación. El célebre Wile E. Coyote, harto de los continuos fallos en los productos que compra para atrapar al Correcaminos, decide contratar a un abogado de pocos recursos para demandar legalmente a la Corporación Acme.

Multiplex. 2D Cast: 16:30 h

DIGGER (Drama/129’/+13)

Director: Alejandro González Iñárritu. Con Cruise, Sandra Hüller. Un influyente multimillonario y empresario intenta desesperadamente salvar a la humanidad tras el colapso inminente de la sociedad y del sistema ecológico global. En medio del caos, sus drásticas decisiones desencadenan tensiones familiares y políticas mientras lidera una misión contrarreloj. Esta sátira oscura explora la ambición extrema, el ego humano y las insólitas contradicciones de quienes pretenden convertirse en los únicos salvadores de la Tierra.

Play Cinema. 2D Sub: 23:00 h

Cinemacenter. 2D Cast: 19:40 h

EL CORAZÓN DE LA BESTIA (Acción/101’/+13)

Con Brad Pitt. Soldado herido de Fuerzas Especiales y su perro militar luchan por sobrevivir en la naturaleza salvaje de Alaska mientras buscan el camino a casa.

Play Cinema. 2D Cast: 19:10, 20:40 h. 2D Sub: 23:30 h

Multiplex. 2D Cast: 18:30, 20:30, 22:30 h

Cinemacenter. 2D Cast: 20:00, 22:20 h (excepto miércoles)

GUARDIANES DEL MUSEO 2 (Infantil/90’/ATP)

De Vasiliy Rovenskiy. Tras haber salvado con éxito el Museo del Hermitage y recuperar la Mona Lisa, el intrépido gato Vincent y su astuto amigo el ratón Maurice regresan para enfrentar un desafío aún mayor. Acompañados por dos inquietos gatitos ansiosos de aventuras, la brigada felina deberá viajar a Egipto para proteger tesoros milenarios de una peligrosa amenaza, poniendo a prueba su ingenio, trabajo en equipo y valentía.

Play Cinema. 2D Cast: 16:10 h

Multiplex. 2D Sub: 16:20 h

Cinemacenter. 2D Cast: 17:00 h. Sábados, domingos y lunes suma función 14:40 h

LA ISLA OLVIDADA (Infantil - Animación/109’/ATP)

Dos amigas se quedan varadas en el místico mundo de Nakali, donde su único escape podría costarles su vida compartida de recuerdos.

Play Cinema. 2D Cast: 16:20, 17:45 h

Multiplex. 2D Sub: 16:00, 18:10 h

Cinemacenter. 2D Cast: 17:20 h

LA ODISEA (Épico/172’/ATP)

De Christopher Nolan y encabezada por Matt Damon y Anne Hathaway, narra el épico recorrido del rey Odiseo tras la Guerra de Troya, quien emprende un peligroso viaje de diez años para regresar a Ítaca enfrentando monstruos aterradores y deidades vengativas, mientras una peligrosa red de pretendientes amenaza con arrebatarle su trono y su familia.

Multiplex. 4D/2D Cast: 22:00 h

Cinemacenter. 2D Sub: 21:40 h (jueves, domingo y martes). 2D Cast: 21:40 h (viernes, sábado, lunes y miércoles)

RESIDENT EVIL: NOCHE CERO (Terror/94’/+17)

Bryan, un repartidor médico, acude a un hospital remoto para entregar un paquete urgente y termina atrapado en un dantesco brote biológico. Rodeado de horribles criaturas mutantes, deberá luchar por sobrevivir en una desesperada carrera nocturna llena de caos y peligro. Dirigida por Zach Cregger y protagonizada por Austin Abrams y Paul Walter Hauser.

Play Cinema. 2D Cast: 21:20 h

Multiplex. 4D/2D Cast: 16:40 h. 2D Cast: 23:10 h

Cinemacenter. 2D Cast (Sala Atmos): 18:10, 20:30, 22:40 h. Sábados, domingos y lunes suma función 16:00 h

SPIDERMAN: UN NUEVO DÍA (Acción/120’/ATP)

Dirigida por Destin Cretton y protagonizada por Tom Holland junto a Zendaya, sigue a Peter Parker cuatro años después de haber borrado la memoria de sus seres queridos mientras combate el crimen en Nueva York en solitario, enfrentando las altas exigencias de su doble vida cuando una inesperada evolución física pone en riesgo su propia existencia.

Cinemacenter. 2D Cast: 18:20 h

TOY STORY 5 (Infantil/100’/ATP)

Los juguetes están de vuelta en TOY STORY 5 de Disney y Pixar, y esta vez, se encuentran con la tecnología. El trabajo de Buzz, Woody, Jessie y el resto del grupo se dificulta exponencialmente cuando se enfrentan a esta nueva amenaza para el tiempo de juego. Dirigida por Andrew Stanton, codirigida por Kenna Harris y producida por Lindsey Collins.

Cinemacenter. 2D Cast: 17:10, 19:20 h

VERITY: LA SOMBRA DEL ENGAÑO (Drama - Thriller/118’/+17)

De Michael Showalter. Con Anne Hathaway, Dakota Johnson. Lowen Ashleigh, una escritora en apuros financieros, es contratada como autora fantasma para terminar la exitosa saga literaria de Verity Crawford, una famosa novelista incapaz de escribir tras un misterioso accidente. Al mudarse a la mansión familiar para revisar sus notas, Lowen descubre un manuscrito oculto lleno de escalofriantes revelaciones que amenazan con desenterrar oscuros secretos y alterar para siempre la percepción de la familia.

Play Cinema. 2D Cast: 19:20 h. 2D Sub: 21:30 h

Multiplex. 2D Sub: 20:40 h. 2D Cast: 23:00 h

Cinemacenter. 2D Sub: 22:30 h (jueves y domingo). 2D Cast: 22:30 h (viernes a miércoles, excepto domingo)

VÉRTIGO 2: PUNTO MUERTO (Suspenso/98’/+13)

De Michael Spierig, Peter Spierig. Con Harriet Slater, Arsema Thomas. En un emotivo tributo a su fallecida amiga Shiloh, Jax y Luce deciden realizar una arriesgada excursión sobre una angosta tabla de madera suspendida en el monte Kwan-in, Tailandia. Sin embargo, un violento terremoto provoca un desprendimiento de rocas que las deja atrapadas a más de mil metros de altura. Sin comunicación, deberán superar sus miedos para intentar sobrevivir al abismo.