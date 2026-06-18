Estrenos de cine en San Juan: Toy Story, la única y gran novedad para esta semana

La cartelera de Estrenos de cine en San Juan se renueva con una esperada propuesta : tras el preestreno de ayer, el jueves 18 de junio es el estreno oficial del único y gran título de esta semana en Play Cinema, Multiplex y Cinemacenter: Toy Story 5 . Tras siete años de ausencia desde la cuarta entrega, la icónica franquicia de Pixar vuelve a las pantallas.

El Teatro del Bicentenario recibirá el estreno de la comedia "Yo, tú, él, ella y la epopeya"

En esta capítulo de la exitosa saga, Toy Story enfrenta a Jessie, Woody y Buzz contra una amenaza inédita: la obsesión de los niños por los dispositivos electrónicos y la era digital . Es un gran lanzamiento, sin dudas, si bien las salas de cine tendrán un duro rival, ya que el fervor por el Mundial de Fútbol 2026 acapara casi toda la atención de los espectadores por estos días.

Los juguetes están de vuelta en TOY STORY 5 de Disney y Pixar,y esta vez,se encuentran con la tecnología. El trabajo de Buzz,Woody,Jessie y el resto del grupo se dificulta exponencialmente cuando se enfrentan a esta nueva amenaza para el tiempo de juego. Dirigida por Andrew Stanton,codirigida por Kenna Harris y producida por Lindsey Collins.

EN CARTELERA

EL DIA DE LA REVELACIÓN (Ciencia Ficción/146’/R-13)

La Película plantea el dilema ético y el pánico global ante un inminente contacto extraterrestre. Bajo la premisa original de Steven Spielberg, la historia se presenta con el siguiente interrogante: Si descubrieras que no estamos solos, si alguien te abriera los ojos y te lo demostrase, ¿te asustarías? Este verano, la verdad será revelada a siete mil millones de personas. Llega... el día de la revelación.

Embed - El Día de la Revelación | Tráiler Oficial (Universal Pictures) - HD

Play Cinema. 2D Cast: 17:10 (excepto 24 de junio), 18:40, 21:40 h (excepto 24 de junio). 2D Sub: 23:30 h. Trasnoche Sábado 20/06 2D Cast: 00:20 h

Multiplex. 2D Cast: 18:30, 22:00 h. 2D Sub: 20:10 h

Cinemacenter. 2D Cast: 16:20, 19:20 h. 2D Sub: 22:20 h

SCARY MOVIE 6: TERRORÍFICAMENTE INCORRECTA (Terror/95’/R-17)

Veintiséis años después de conseguir escapar de un asesino enmascarado sospechosamente familiar (Ghostface), el Core Four están de vuelta en el punto de mira del asesino y ninguna película de terror está a salvo.

Embed - Scary movie 6 | Trailer Multiplex

Play Cinema. 2D Cast: 16:20, 18:10, 20:00 (excepto 24 de junio), 21:20, 23:10 h. Trasnoche Sábado 20/06 2D Cast: 00:30 h

Multiplex. 2D Cast: 14:50, 16:30, 18:20, 23:15 h

Cinemacenter. 2D Cast: 17:30, 19:40, 22:10 h

BACKROOMS: SIN SALIDA (Terror/111’/R-13)

Surgieron como una leyenda urbana en foros de internet: un espacio infinito de oficinas vacías al que podrías caer si, por accidente, “te sales de la realidad”. Un lugar sin reglas claras, sin salida evidente, donde el tiempo y la lógica dejan de funcionar. Lo que empezó como creepypasta evolucionó en un fenómeno global impulsado por videos virales, narrativas de horror y comunidades enteras obsesionadas con sus niveles, criaturas y ocultas teorías.

Embed - Backrooms | Trailer Multiplex

Play Cinema. 2D Cast: 16:40, 19:40 (excepto 24 de junio), 22:30 h

Muliplex. 2D Cast: 21:10 h

Cinemacenter. 2D Cast: 17:20, 19:50 (excepto martes y miércoles), 22:30 h

OBSESION (Thriller /110’/+17)

El anhelo romántico desesperado de un chico por su amor platónico de toda la vida desencadena un siniestro hechizo: Niki se vuelve irracionalmente obsesiva hasta convertirse en la sombra de Bear. Una fantasía aparentemente inofensiva que se convertirá en una perturbadora pesadilla. Potente metáfora sobre la cosificación de las relaciones románticas y de los límites a los que estamos dispuestos a llegar movidos por el deseo de ser correspondidos.

Embed - Obsesión | Trailer Multiplex

Multiplex. 2D Cast: 22:50 h

Cinemacenter. 2D Cast: 22:50 h

SÚPER MARIO GALAXY: LA PELÍCULA (Infantil/100’/G)

El icónico plomero regresa en una aventura intergaláctica. Junto a sus amigos, Mario deberá explorar nuevos planetas y recolectar estrellas para salvar el cosmos de una amenaza conocida en un gran despliegue visual.

Embed - SUPER MARIO GALAXY: LA PELÍCULA – Tráiler Final

Multiplex. 2D Cast: 18:40 h

EL DIABLO VISTE A LA MODA 2 (Comedia/120’/R-13)

El regreso de Miranda Priestly (Meryl Streep) enfrentando la decadencia de la revista Runway ante el auge digital. Busca salvar su legado pidiendo financiación a su exasistente Emily Charlton (Emily Blunt), ahora una poderosa ejecutiva, mientras Andy Sachs (Anne Hathaway) regresa a su entorno.

Embed - El Diablo Viste A La Moda 2 | Tráiler Oficial | Doblado