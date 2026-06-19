Joaquín Furriel en el Teatro del Bicentenario: "Me preparé para que el tiempo que van a estar ustedes conmigo sea el mejor tiempo posible"

El Teatro del Bicentenario recibirá el estreno de la comedia "Yo, tú, él, ella y la epopeya"

Con ese fin, y gracias a un acuerdo de colaboración entre ambos complejos, llegó a San Juan el elenco dirigido por el aclamado español Calixto Bieito, encabezado por Joaquín Furriel , cuyo protagónico en esta obra le valió el ACE 2026 a Mejor Actor en Drama. Y luego de hacer un recorrido por la provincia, que ya ha visitado con anterioridad, hoy por la mañana brindó una conferencia de prensa.

Amable, cálido, distendido, ingresó a la sala de marcación del teatro, flanqueado por las autoridades –la secretaria de Cultura, Analía Vilches, y la directora del Teatro del Bicentenario, Silvana Moreno- y saludó cordialmente a la prensa.

Luego de las introducciones de rigor, respondió las preguntas de los medios locales que se habían dado cita. Habló sin apuros y explayándose lo necesario, con visible interés e incluso haciendo gala de su buen humor con algunas bromas . El intérprete, que se manifestó encantado con el coliseo local y sorprendido por la permanente sonrisa de los sanjuaninos –“algo que en Buenos Aires ya no se ve mucho”, mencionó- recorrió desde la elección de la obra de Shakespeare hasta la composición del personaje, sin dejar afuera esa “magia” del teatro que lo seduce de manera tal que, cada tanto, se hace un lugarcito en su abarrotado plan de trabajo para disfrutarla. Como ahora, en San Juan.

El regreso de Furriel a los grandes clásicos, en medio de una intensa actividad en el ámbito audiovisual, estuvo motivado por sus propios interrogantes sobre el mundo y las cosas que suceden, a las que no le encuentra explicación. “Me parecía que Ricardo III era una buena obra para hablar de poder, de la tiranía, del odio, de la carencia de amor y sobre la impunidad ", explicó Furriel sobre el germen del proyecto.

El intérprete, que también hizo Hamlet en el Teatro San Martín, se mostró esquivo a las clasificaciones a la hora de abordar a Shakespeare. “Algunos lo llaman teatro de texto, otros clásicos. No me gusta mucho la idea de nomenclar el teatro porque el teatro, para mí, está vivo o no está vivo. No hay mucho misterio cuando uno ve una obra de teatro. Y me gusta mucho darle vida a estos textos", señaló.

Para materializarlo convocó al prestigioso director Calixto Bieito, con quien ya había compartido la experiencia de La vida es sueño, en 2010. "Me gusta por la reversión que él hace de estas piezas”, declaró. “Y logré convencerlo", recordó con una sonrisa, antes de alabar la “libertad creativa” del director oriundo de Burgos. Con la ayuda invaluable de Teatro San Martín pudieron dar rienda a esta puesta "escenotécnicamente muy compleja y ambiciosa", que se verá en la provincia exactamente como en el San Martín, con su Torino en el aire y todo.

Furriel adelantó que “la apuesta tiene mucho humor”. Y profundizó: “Me gusta también el tono que tiene la obra, que es como una farsa sobre la crueldad. Y creo que poder reírse de lo que nos provoca miedo es algo muy saludable en estos tiempos. Y nos permite también tener un pensamiento crítico más amplio sobre lo que nos pasa".

Finalmente, el actor subrayó la compañía de “un elenco muy potente”. “Son los mejores actores y actrices. A la audición fueron 200 y realmente le costó mucho a él poder elegir el elenco, pero para mí es un honor porque son todos actores y actrices que admiro profundamente", marcó.

La creación del personaje: Un villano seductor

Al abordar la construcción del mítico monarca inglés –“número uno entre los villanos de Shakespeare, mirá que tiene buenos villanos Shakespeare, pero éste le gana a todos”, opinó-, el actor y el director decidieron romper de raíz con los estereotipos históricos. En lo estrictamente actoral, Furriel modeló a un Ricardo III magnético y contemporáneo: "El personaje todo el tiempo va mutando para poder engañar y que el público esté de su lado. Porque puede matar niños, puede matar hermanos, pero lo importante es que la gente lo quiera. Entonces es un camaleón, es súper histriónico, es un showman el Ricardo III que estoy haciendo”, ironizó.

“Interactúo también con el público de manera directa en algún momento de la obra. Un poco mi objetivo es que el público la pase bárbaro con este criminal. Como objetivo actoral fue ese: que durante más de una hora y media el público pueda dejar su moral y su ética un poquitito afuera, que es lo que permite el teatro, reírse; aunque son cosas que en la vida uno no se ríe, yo tampoco me río", completó sobre la meta artística de Ricardo III.

image Flanqueado por la directora del teatro y la secretaria de Cultura, Joaquín Furriel habló de esta obra que se verá tal cual se hizo en el San Martín. Las características del Teatro del Bicentenario permiten recibir una apuesta de esta magnitud.

La magia del teatro y la experiencia colectiva

A pesar de haber consolidado una exitosa carrera internacional en el cine y las plataformas de streaming, el vínculo de Furriel con las tablas permanece intacto. Consultado al respecto, Furriel habló de cómo se inició en este arte. Habló de sus inicio siendo adolescente en los talleres escolares, un espacio que, según rememoró, le funcionó como un canal “terapéutico” para superar una infancia retraída y que lo terminó atrapando de por vida.

“Después estudié en el conservatorio, actualmente la UNA, y siempre fue un espacio de interrogatorios, de incertidumbre también como para ver por qué somos como somos. Me gusta mucho como algo de investigación, qué sé yo, flasheo un poco, soy un poco antropólogo cuando laburo como actor. Me gusta el trabajo de investigar mucho a las personas que hago, ver por qué les pasa lo que les pasa, sienten, hablan como hablan, dicen las palabras como las dicen", declaró el artista, quien expresó que prefiere el término “encuentro” por sobre el de “enfrentar” al público desde el escenario.

Al ser consultado sobre este “ritual” que se arma cada vez que sale a escena –y que eligió una vez más, incluso por sobre la posibilidad de ir al Mundial de fútbol (bromeó con que sus amigos estaban allá)- dijo: “Mi sensación es que es una experiencia colectiva. Los teatros, por más hermosos que sean, como el del Bicentenario, cuando uno los ve vacíos son maravillosos, pero llenos de tristeza porque son espacios que se resignifican cuando ocurre la experiencia colectiva. Y la experiencia colectiva va a ser este sábado cuando yo me venga del hotel para acá, cuando cada uno venga de su casa (…) nos vamos preparando y hay un momento donde todos asumimos que existe un ritual y es que se levanta el telón y va a haber gente que nos va a contar una historia y otros que vamos a escuchar una historia. En un punto el presente es el mismo de todos", explicó. “Yo tengo otra responsabilidad, porque los tengo que llevar de viaje durante más de una hora y media y es para lo que me preparé toda la vida: me preparé para que el tiempo que van a estar ustedes conmigo sea el mejor tiempo posible, el que más puedan disfrutar. Ojalá se puedan ir con algunos de los interrogantes que yo me fui haciendo durante el trabajo que hice con el personaje, que el personaje les llegue (…) Esa experiencia para mí es una experiencia colectiva. Y además, hoy en día, tener la posibilidad de estar más de una hora y media sin el teléfono en la mano, es una victoria para todos", concluyó Furriel.

Cita en el Teatro del Bicentenario

Ricardo III