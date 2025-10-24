Juana Repetto confirmó el nombre de su tercer hijo con un tierno video La influencer compartió una grabación para anunciar cómo se llamará su bebé que viene en camino.

Juana Repetto finalmente confirmó el nombre de su bebé en camino. El anuncio lo hizo con un tierno video que grabó junto a sus hijos Toribio y Belisario.

En el clip se los puede ver colocando letra por letra en un cartel. De esa manera, reveló que el pequeño se llamará Timoteo.

Si bien era un secreto, el nombre del bebé se conoció hace unos días por un descuido de la propia Juana en sus redes sociales.

Es que la influencer había mostrado el auto regalo que se hizo para el Día de la Madre: un collar con los nombres de sus tres hijos. Al instante, sus seguidoras pausaron el video y vieron que en uno de los dijes aparecía “Timoteo”.

Ahora, Juana terminó por confirmar que ese será el nombre del pequeño, aunque sus fans habían especulado con la posibilidad de que lo cambiara a último momento.

Cuál es el significado de Timoteo, el nombre que Juana Repetto eligió para su bebé

Al ver la publicación con la revelación del nombre, varias usuarias comentaron que Timoteo significa “el que honra a Dios”. Su origen es del griego antiguo de las palabras “timé” (honor) y “theós” (Dios).

En cuanto a su connotación religiosa, se dice que se lo asocia con la espiritualidad, la fidelidad y el liderazgo espiritual, debido a San Timoteo.

Además de dar esta noticia, en las últimas horas Juana contó el problema de salud que la tiene preocupada mientras transita este embarazo: habló de las secuelas que le quedaron después de la operación de útero por HPV.

“No puedo hacer ningún tipo de esfuerzo y tengo que controlarme cada dos semanas”, dijo Juana en un video que publicó. “Por la cirugía que yo tuve, por una lesión por HPV, me sacaron un pedacito muy chiquitito del útero, eso hace que mi útero esté un poco más corto de lo convencional”, indicó.

Luego, detalló cómo afectaría esto al embarazo: “Cuando una comienza con el trabajo de parto, lo primero que pasa es que el cuello del útero se empieza a cortar. Si mide por ejemplo 40 centímetros, se empieza a borrar y luego comienza a dilatarse el útero”.

Si bien toma todos los recaudos, contó la preocupación que tiene: “Me tiene un poco angustiada, cada vez que voy a controlarme voy aterrada de que se me haya cortado. Me queda esa duda de ¿hasta dónde es tranqui? ¿Me agacho o no a atarles los cordones? ¿Estaré caminando de más?“.