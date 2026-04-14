    • 14 de abril de 2026 - 07:12

    La Casa Natal de Sarmiento amplía su propuesta inclusiva

    El martes 14 de abril debutará "Un Puente de Sentidos", un club de lectura destinado a personas con discapacidad.

    El club de lectura Ratones de Biblioteca, originalmente creado para personas con ceguera y baja visión, se convierte en Un puente de sentidos, para sumar personas con otras discapacidades.&nbsp;

    El club de lectura "Ratones de Biblioteca", originalmente creado para personas con ceguera y baja visión, se convierte en "Un puente de sentidos", para sumar personas con otras discapacidades. 

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    Por Estela Ruiz M.

    La Casa Natal de Sarmiento profundiza su compromiso con la accesibilidad a través de una versión renovada y extendida de su espacio literario inclusivo. Bajo el nombre "Un Puente de Sentidos", el club de lectura ofrecerá una experiencia multisensorial de la literatura, ya no solo a personas ciegas y con baja visión.

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    Aunque el núcleo del proyecto se mantiene vinculado a la Asociación Baja Visión San Juan -con la que inició el año pasado-, la propuesta ahora busca derribar nuevas barreras. "Queremos sumar a personas con otras discapacidades e incluso al público general. También la idea es que puedan venir personas sordas y con discapacidad auditiva, y para eso la idea es sumar más adelante una intérprete de Lengua de Señas Argentina", destacó Echegaray.

    Una amplia agenda de autores

    Los encuentros se realizarán dos veces al mes, de 17 a 19 horas. El recorrido literario de esta temporada incluirá cuentos cortos de Julio Cortázar, Franz Kafka, Roberto Arlt y Liliana Bodoc, entre otros.

    "Es una lectura en voz alta acompañada de una propuesta multisensorial; así que vamos a seguir usando todos los sentidos: aromas, sabores y texturas a través de elementos vinculados a la obra que se lea", detalló la referente, quien explicó que el ciclo inicia en abril, dado que es el marco del Día del Libro y del Derecho de Autor,

    "La idea es fortalecer el trabajo de inclusión que lleva a cabo la institución; que quien quiera venir a participar, lo haga", concluyó Echegaray, haciendo extensiva la invitación a la comunidad sanjuanina.

    Tomá nota:

    • Primeros encuentros: martes 14 y 28 de abril
    • Horario: 17 a 19 h
    • Lugar: Biblioteca de la Casa Natal de Sarmiento (Av. Libertador San Martín y Sarmiento)
    • Entrada: Sin costo y sin inscripción previa
    • Informes: de manera presencial, en redes del Museo y al teléfono 2645608476
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