La Feria Flamenca calienta motores: ocho departamentos harán un taconeo masivo en San Juan

San Juan se prepara para vivir una experiencia novedosa: el sábado 10 de abril, bajo la consigna "Sevillanas al Unísono" , la Asociación Civil Ciclo Flamenco ofrecerá clases de sevillana gratuitas en distintos puntos de la provincia. Será la antesala oficial de la Feria Flamenca 2026: Raíces, que comenzará la semana próxima.

" Es la primera vez que lo hacemos, así que es algo innovador dentro de la Feria. Apuntamos a que más gente se anime a bailar y conozca la propuesta ”, comentó a DIARIO DE CUYO Bianca Piacentini, desde comunicación de la organización.

La idea es tan ambiciosa como sencilla: que a las 18:00 horas del sábado 11 de abril, cientos de personas, sin importar su experiencia previa, se encuentren en un mismo paso de baile. Las clases serán abiertas al público y totalmente gratuitas , eliminando cualquier barrera para quienes siempre sintieron curiosidad por este género pero nunca se acercaron a un tablao. Es, en esencia, una invitación a que los vecinos de Caucete, Albardón o 25 de Mayo, entre otros, se sientan tan protagonistas de la feria como aquellos que viven en el Gran San Juan.

Además, al involucrar a institutos referentes de distintos puntos geográficos, se pone en valor el trabajo de los docentes locales que mantienen viva la llama durante todo el año.

Para participar, no es necesario contar con vestimenta especial ni conocimientos avanzados, ni ningún otro requisito más que disfrutar de la danza española y de las ganas de compartir un momento cultural único.

A las 18:00 h del sábado 11 de abril los interesados podrán acercarse a los siguientes centros: Instituto de Danzas Cádiz (Capital), Instituto de Danzas Lorelei (Rivadavia), Instituto de Danzas y Recreación Artística Esencia (Caucete), Instituto de Danzas Fleur (25 de Mayo), Instituto de Danza Dalcas (Rawson), Instituto Arte Flamenco (Pocito), Instituto de Danzas TB (Albardón) e Instituto de Danzas Sueños de Triana (Chimbas).

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sev 3 La Asociación Civil Ciclo Flamenco difundió los lugares adonde los interesados pueden acercarse a aprender y bailar sevillanas

Camino a la Feria Flamenca

"Sevillanas al Unísono" funciona como el motor de arranque para una cartelera de lujo. Con el apoyo de Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, La Feria Flamenca 2026 tendrá su gran apertura el viernes 17 de abril en el Teatro del Bicentenario, donde se presentará un Tablao Flamenco Internacional de primer nivel.

Posteriormente, el fin de semana del 18 y 19 de abril, la acción se trasladará al Centro Cultural Conte Grand. Allí, el espíritu de las ferias andaluzas cobrará vida con música en vivo, una feria temática de emprendedores y gastronomía típica.

Con este despliegue, la Feria Flamenca -que tiene como objetivo evocar la tradicional feria de abril realizada en Sevilla (España) desde hace más de 70 años- busca visibilizar que no se trata de una cultura impostada, sino de una expresión que ha echado raíces profundas en San Juan, que el sábado próximo vibrará al ritmo de un zapateo que busca retumbar en toda la provincia.