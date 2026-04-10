Los Mentirosos celebra 17 años de punk rock en San Juan

La emblemática banda bonaerense tocará el sábado 11 de abril, única fecha en la región. Juan De Madrugada, su vocalista, habló con DIARIO DE CUYO.

Los Mentirosos regresa a San Juan en un momento clave de su trayectoria. La banda bonaerense aterriza en la provincia para celebrar sus 17 años de vida con una fiesta punk rock única en la región. El festejo -que compartirán con Des-Orden y artistas locales- marca la vigencia de un proyecto que sostiene su identidad con absoluta independencia.

Formado en el corazón del conurbano, el grupo liderado por Juan Cecchini, conocido como "Juan De Madrugada", ha logrado consolidarse como una formación "de culto". Con una discografía que se inició con su álbum homónimo en 2009, sus letras atraviesan el amor, el desamor y la realidad argentina, montadas sobre una base musical que patea los moldes del género. Aunque el ADN de la banda es indiscutiblemente punk rock, su propuesta se destaca por una apertura sonora poco habitual, integrando armonías del pop, el folk y hasta de la ranchera.

Sobre este camino recorrido, Juan De Madrugada se muestra reflexivo pero contundente: "Sí, 17 abriles, wooo, la lectura que hago es buena, con todos los condimentos, como decimos siempre Los Mentirosos. Cumplimos años perros, fuimos, somos y seremos muy activos en la escena, ya sea para componer o para los shows. Y para adelante, veo lo mismo, seguir componiendo y haciendo shows, sin mirar atrás para seguir siendo los mejores", afirmó el frontman en charla con DIARIO DE CUYO.

MENTIROSOS GRANDE Juan De Madrugada, vocalista de Los Mentirosos Al ser consultado sobre si mantienen los ideales de sus comienzos, Juan aseguró que la esencia permanece intacta: "La bandera es la misma y del mismo color, algo más deshilachada y un poco más arrugada, pero es la misma”, declaró. Y, en esa línea, acotó: “Siempre estuve muy orgulloso de pertenecer a la escena punk argentina, con lo que esto significa. El under argentino es muy importante a nivel mundial. El lugar que ocupamos siempre va a ser gigante".

Esa "gigante" presencia se traduce en un estilo que fluye sin presiones comerciales. Para el cantante, la mezcla de blues, flamenco o ranchera nada tiene que ver con una estrategia. "Ningún aggiornarse ni querer conquistar otros corazones. Es lo que se ve, lo que se escucha, es lo que tenemos para ofrecer, lo que nos sale de adentro y lo que nos pinta. Jamás pienso en hacer un estilo de canción cuando compongo, solo surge, solo fluye, sea ranchera, blues, flamenco, solo fluye y al ponerle nuestra impronta genera estilo propio", aseguró quien, con ironía, se despega de cualquier acercamiento al mundo comercial.