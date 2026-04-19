    • 19 de abril de 2026 - 10:25

    Manager Capitalista vuelve a sonar con el relanzamiento de "Menos es Más"

    Para celebrar los diez años de su disco debut, la banda sanjuanina sacará una versión remasterizada en Europa el 20 de abril.

    Viejos tiempos. Manager Capitalista, integrada por Sandro Storani, Jonatan Brócoli, Lucas To, Amílcar Milcasas y Pablo Moya (Fotos Brenda Salles)

    Viejos tiempos. Manager Capitalista, integrada por Sandro Storani, Jonatan Brócoli, Lucas To, Amílcar Milcasas y Pablo Moya (Fotos Brenda Salles)

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    Por Estela Ruiz M.

    El 20 de abril de 2016 quedó marcado en el calendario del indie sanjuanino con la salida de "Menos es Más", el disco debut de Manager Capitalista. Exactamente una década después, el próximo lunes, la banda local hará un relanzamiento de esa obra, que no solo busca mejorar el sonido, sino reabrir una etapa que parecía dormida desde la pandemia.

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    "Nos motivaron nuestras amistades, familia, gente que vamos conociendo y escuchan por primera vez el disco y nos comentan cosas buenas… eso nos da pauta de que seguimos presentes aún sin tocar" dijeron a DIARIO DE CUYO Jonathan Brócoli y Amilcar Milcasas, dos de los integrantes del grupo que también se ha nutrido del talento de otras “piezas clave”, como Lucas (batero) –“que se fue de la banda por temas personales pero nos siguió acompañando desde otro lugar del proyecto”- Juan Cruz, Solo Juan y Gonzalo Molina. "Si bien fue difícil grabar, también fue una experiencia agradable, hermosa", rememoraron con cierta nostalgia.

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    La portada de

    La portada de "Menos es más", que celebrará sus 10 años el 20 de abril con un aggiornado relanzamiento

    Un sonido con sello europeo

    Para este regreso, el combo –que arrancó en 2011 y se consolidó en 2013 bajo influencias de The Strokes, Ramones y bandas indie alternativas- hizo una apuesta técnica alta. Las canciones fueron remasterizadas en el Totretze Studio (Tarragona, España) por Albert Alcázar Trequell. Según los músicos, el objetivo fue claro: "Se trabajó respetando la crudeza original pero con un audio más estéreo, más actual".

    Del rock indie a la música electrónica

    Aunque el rock indie es su raíz, Manager Capitalista no ignora el presente. El primer movimiento de este año fue el remix de "Versus", producido en Ámsterdam por Nauj. "Ya lo subimos, tiene un estilo house, que nos identifica también con amistades del mundo de la electrónica", comentaron.

    Esta apertura se debe también a que los integrantes se mantuvieron activos en diversos rubros tras dejar de tocar en vivo. "Estuvimos cada uno en sus proyectos personales, Sandro (guitarrista) sacó un EP, algunos de los chicos estuvieron más relacionados con la música electrónica y otros con la producción de eventos y shows artísticos", explicaron.

    "Quizás porque el rock indie ya no es el foco musical como hace una década, hoy se escucha otros géneros. De todas formas, sentimos grandes gustos por la música electrónica, alternativa y tintes de rock", aseguraron.

    El peso de la historia y lo que vendrá

    Al mirar atrás, la banda local reconoce la repercusión que tuvo su debut. "El 2016 fue una época clave para el indie nacional y nosotros nos sentimos parte, ya que nuestro disco tuvo gran impacto a nivel local; muchos amigos nos seguían y había un fanbase. Y a nivel nacional también, porque además de la Fiesta Nacional del Sol tocamos en grandes escenarios como Festival Ciudad Emergente, Niceto Club y La Trastienda, entre tantos", contaron.

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    Manager Capitalista supo llegar a escenarios nacionales como Niceto y La Trastienda

    Manager Capitalista supo llegar a escenarios nacionales como Niceto y La Trastienda

    Hacia adelante, y ante la posibilidad de verlos nuevamente sobre un escenario, la respuesta es cauta pero esperanzadora: "Es difícil pensar en una vuelta, ya que estamos con proyectos personales nuevos cada uno, pero no hay nada cerrado, no tenemos un fin ni hay un final", expresaron.

    Por lo pronto, el 2026 será un año de lanzamientos constantes. Además del remaster, el disco recupera canciones que habían quedado en el tintero, como "Fin de Semana". "Es un tema que quedó fuera de la lista en aquel momento; y tal vez haya algunas sorpresas más en el año, algún feat que otro", adelantaron.

    Manager Capitalista, la banda local integrada por Sandro Storani, Jonatan Brócoli, Lucas To, Amílcar Milcasas y Pablo Moya (Fotos Brenda Salles, Brasil)

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