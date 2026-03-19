Marisol Morales: la bailaora sanjuanina que pisa fuerte en Buenos Aires

La pasión de Marisol Morales ha dejado marca escena teatral porteña . “La Terremoto”, como conocen en el ambiente a la bailaora sanjuanina, acaba de coronar una etapa bisagra en su carrera, tras protagonizar Carmen en el Teatro Avenida , dirigida por Jorge Mazzini, quien ya la convocó para su próximo gran proyecto: Flamenco Bien Flamenco.

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Siendo la única representante de San Juan en un elenco de más de 40 artistas —seleccionados mediante audiciones— , Marisol enfrentó el desafío de encarnar la versión flamenca de la obra de Mérimée y Bizet en el marco del 150° aniversario del estreno de la pieza.

De vuelta en casa, y en diálogo con DIARIO DE CUYO, la joven y talentosa artista hizo una suerte de balance, donde destacó el crecimiento que significó todo ese tiempo en la capital del país.

Para la bailaora, la experiencia en la Compañía de Arte Flamenco no fue solo trabajo, sino un máster en profesionalismo . "La verdad que yo siempre lo digo, y me encanta recalcarlo, que estar todo un año allá ha sido una experiencia tremenda de crecimiento en un montón de aspectos que capaz no los tenía desarrollados o no sabía ni siquiera que los tenía", reflexiona Marisol con la frescura que la caracteriza.

Esa evolución se notó, por ejemplo, en la disciplina diaria. La rigurosidad de una producción de gran escala en Buenos Aires impone un ritmo que difiere del circuito local. Si bien ella es de las que siempre está varias horas antes de la función, "allá teníamos todo este proceso anterior de estar antes para poder organizar todos los cambios de vestuario, porque eran un montón; dejarlos en el lugar donde tenía que hacer el cambio... bueno, es un proceso diferente", explicó sobre el training profesional que exigen las grandes salas.

El valor del equipo

Sostener una temporada durante un año entero requiere algo más que técnica: demanda calidad humana, y sobre todo cuando no la distancia del hogar pesa. Marisol subrayó la calidez del equipo formado por Mazzini, desde la producción hasta el vestuario. "Se formó un equipo increíble. Yo creo que sin todo eso no hubiéramos podido sostener tampoco un año de obra", afirmó complacida.

Sin embargo, para llegar hasta allá hubo otro equipo que bancó, alentó y sostuvo. La bailaora reconoce y agradece el apoyo de familia y amigos, de algún modo, socios de su éxito.

“No es siempre fácil, no siempre es lo que se ve en el escenario. Yo, como muchos, he dejado cosas por la danza, como cumpleaños de mi papá o de amigos. Les decía: 'Che, no puedo ir porque tengo tal proyecto y no puedo faltar'. El hecho de que me digan 'no pasa nada' y me apoyen es fundamental. Yo creo que es mitad y mitad: el esfuerzo de uno y el apoyo de la gente que uno tiene alrededor", marcó.

5 Marisol Morales destacó la calidad y calidez del equipo formado por Mazzini

El mensaje para las nuevas generaciones

Al regresar a su tierra natal para compartir con sus alumnas y compañeras de instituto Imperio Gitano, que dirige su mamá Rosana Valverde, Morales no trae solo anécdotas ni figuras nuevas que practicar.

"A las chicas que están empezando, creo que lo más importante que les puedo transmitir de esta experiencia es el generarles la confianza de que todos podemos, de que no es necesario vivir en Buenos Aires para poder llegar allá. Si no estás allá, se piensa que no te van a llamar o que no tenés la posibilidad de formar parte de un proyecto. No, al contrario, hay mucho talento en las provincias del país y siempre se puede", dijo segura.

Para ella, la técnica es accesible hoy en día gracias a la tecnología —"pasos los podés sacar hasta de Internet", bromeó—, pero la seguridad en uno mismo es el verdadero motor. "Que ellas vean que una persona de acá, cercana a ellas, logró llegar allá, es lo mejor que puedo darles. Me hubiese gustado que me lo dieran a mí antes: tener esa confianza de decir 'sí puedo llegar, no estoy en desventaja aunque no viva allá'".

download La bailaora sanjuanina hizo temporada en el porteño Teatro Avenida

Lo que viene: Flamenco bien Flamenco

El cierre de la temporada de Carmen no marca un final, sino un punto de giro. Jorge Mazzini ya ha convocado a la sanjuanina para su próximo gran proyecto: Flamenco bien Flamenco. Esta nueva producción, que comenzará sus ensayos de forma inminente, tiene previsto su estreno para finales de abril o principios de mayo.

En esta nueva apuesta, Marisol compartirá tablas con figuras consagradas y de gran trayectoria en el ambiente, consolidando su lugar como una de las figuras jóvenes más relevantes del género a nivel nacional. Además, existe la firme posibilidad de que Carmen regrese a cartelera durante las vacaciones de invierno o hacia el final del año.

"Lo que más me gusta de todo es poder estar trabajando de lo que amamos hacer, que es bailar flamenco", concluyó “La Terremoto” Morales, que se prepara para seguir haciendo vibrar los escenarios porteños, con sello bien sanjuanino.