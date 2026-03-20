MasterChef 2026: la final que le dio a Telefe el súper trono del rating

El reality culinario alcanzó 17.6 puntos, liderando el encendido del jueves con una diferencia abismal sobre El Trece y consolidando su éxito.

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El pasado jueves por la noche, la televisión argentina demostró que el fenómeno de las audiencias masivas sigue vivo. La gran final de MasterChef Celebrity 2026 no solo fue el evento mediático del día, sino que se posicionó en lo más alto del podio del rating.

La definición culinaria logró cifras históricas para esta temporada, que además le devolvieron a la pantalla abierta nacional un brillo inusual en la era del streaming.

Un fenómeno en la planilla de IBOPE El desenlace del certamen de cocina registró un promedio de 17.6 puntos, convirtiéndose, además, en la medición más alta de todo el ciclo. El interés por ver el mano a mano entre Ian Lucas y Sofía “La Reini” Gonet generó una curva de audiencia que no encontró techo, alcanzando picos de 20.2 puntos en el momento exacto de la consagración.

Este desempeño dejó a Telefe en una situación de dominio absoluto, ampliando la brecha con sus competidores de forma drástica: RATING El prime time se tiñó de azul, verde y rojo La estrategia del canal fue letal. El "combo" ganador entre la cocina y la casa de Gran Hermano permitió que Telefe se alejara por más de 12 puntos de su rival más directo, El Trece, cuyo programa principal (Es mi sueño) apenas rozó los 5.7 puntos en su mejor momento.

La expectativa por el duelo final entre los influencers no solo fue una tendencia en redes sociales, sino que se tradujo en un encendido real. El reality logró capturar ese "minuto a minuto" vertiginoso, donde cada plato y cada devolución sumaba décimas a una pantalla que ardía.