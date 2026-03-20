MasterChef 2026: la final que le dio a Telefe el súper trono del rating
El reality culinario alcanzó 17.6 puntos, liderando el encendido del jueves con una diferencia abismal sobre El Trece y consolidando su éxito.
Doble triunfo. MasterChef ganó el podio del rating, Ian Lucas la edición Celebrity 2026.
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El pasado jueves por la noche, la televisión argentina demostró que el fenómeno de las audiencias masivas sigue vivo. La gran final de MasterChef Celebrity 2026 no solo fue el evento mediático del día, sino que se posicionó en lo más alto del podio del rating.
El desenlace del certamen de cocina registró un promedio de 17.6 puntos, convirtiéndose, además, en la medición más alta de todo el ciclo. El interés por ver el mano a mano entre Ian Lucas y Sofía “La Reini” Gonet generó una curva de audiencia que no encontró techo, alcanzando picos de 20.2 puntos en el momento exacto de la consagración.
Este desempeño dejó a Telefe en una situación de dominio absoluto, ampliando la brecha con sus competidores de forma drástica:
El prime time se tiñó de azul, verde y rojo
La estrategia del canal fue letal. El "combo" ganador entre la cocina y la casa de Gran Hermano permitió que Telefe se alejara por más de 12 puntos de su rival más directo, El Trece, cuyo programa principal (Es mi sueño) apenas rozó los 5.7 puntos en su mejor momento.
La expectativa por el duelo final entre los influencers no solo fue una tendencia en redes sociales, sino que se tradujo en un encendido real. El reality logró capturar ese "minuto a minuto" vertiginoso, donde cada plato y cada devolución sumaba décimas a una pantalla que ardía.
Con estos números, el formato conducido por Wanda Nara cerró su temporada confirmando que, cuando hay emoción y competencia real, el público sigue eligiendo la cita obligada frente al televisor.