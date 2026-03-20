    • 20 de marzo de 2026 - 21:27

    MasterChef 2026: la final que le dio a Telefe el súper trono del rating

    El reality culinario alcanzó 17.6 puntos, liderando el encendido del jueves con una diferencia abismal sobre El Trece y consolidando su éxito.

    Doble triunfo. MasterChef ganó el podio del rating, Ian Lucas la edición Celebrity 2026.&nbsp;

    Doble triunfo. MasterChef ganó el podio del rating, Ian Lucas la edición Celebrity 2026. 

    Foto:

    El pasado jueves por la noche, la televisión argentina demostró que el fenómeno de las audiencias masivas sigue vivo. La gran final de MasterChef Celebrity 2026 no solo fue el evento mediático del día, sino que se posicionó en lo más alto del podio del rating.

    Leé además

    Ángel de Brito quedó en el ojo de la tormenta tras pronunciar el supuesto nombre ganador. 

    ¿Ángel de Brito tiró un bombazo sobre MasterChef, o fue un chistecito?
    BTS: Faltan apenas horas para el regreso de la famosa banda surcoreana a los escenarios

    Desvelo global: el inminente retorno de BTS paraliza al fandom

    Un fenómeno en la planilla de IBOPE

    El desenlace del certamen de cocina registró un promedio de 17.6 puntos, convirtiéndose, además, en la medición más alta de todo el ciclo. El interés por ver el mano a mano entre Ian Lucas y Sofía “La Reini” Gonet generó una curva de audiencia que no encontró techo, alcanzando picos de 20.2 puntos en el momento exacto de la consagración.

    Este desempeño dejó a Telefe en una situación de dominio absoluto, ampliando la brecha con sus competidores de forma drástica:

    RATING

    El prime time se tiñó de azul, verde y rojo

    La estrategia del canal fue letal. El "combo" ganador entre la cocina y la casa de Gran Hermano permitió que Telefe se alejara por más de 12 puntos de su rival más directo, El Trece, cuyo programa principal (Es mi sueño) apenas rozó los 5.7 puntos en su mejor momento.

    La expectativa por el duelo final entre los influencers no solo fue una tendencia en redes sociales, sino que se tradujo en un encendido real. El reality logró capturar ese "minuto a minuto" vertiginoso, donde cada plato y cada devolución sumaba décimas a una pantalla que ardía.

    Con estos números, el formato conducido por Wanda Nara cerró su temporada confirmando que, cuando hay emoción y competencia real, el público sigue eligiendo la cita obligada frente al televisor.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Graciela Alfano podría sumarse a la casa en medio del movimiento por Gran Hermano.

    Gran Hermano: Graciela Alfano podría entrar y promete show y rating

    Pasión de Sábado será la plataforma de lanzamiento de Tana Borghetti como cantautora de cumbia y cuarteto

    Una sanjuanina en Pasión de Sábado: Tana Borghetti hará su gran debut en la pantalla nacional

    Chuck Norris forjó una de las carreras más exitosas de Hollywood. Estaba retirado en Hawái hace varios años. 

    La fortuna de Chuck Norris: este era el patrimonio de la leyenda del cine al momento de su muerte

    Mauro Icardi y la China Suárez viajaron de urgencia a Buenos Aires. 

    Mauro Icardi y la China Suárez viajaron de urgencia a Buenos Aires por el embargo de "la casa de los sueños"