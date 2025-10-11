Murió una legendaria actriz de Hollywood Diane Keaton tenía 79 años.

La legendaria actriz Diane Keaton murió este sábado a los 79 años en California, Estados Unidos. La artista era enormemente reconocida por su extensa trayectoria en Hollywood, donde protagonizó clásicos como Annie Hall, Alguien tiene que ceder y El Padrino.

La noticia fue informada por allegados de la familia a la revista People, aunque no brindaron más detalles. También pidieron privacidad en estos momentos de gran dolor.

Keaton saltó a la fama en los 70 por su rol como Kay Adams-Corleone en el clásico de Francis Ford Coppola. Más tarde, continuó su prestigiosa carrera en diversas colaboraciones con el director Woody Allen. Fue por uno de esos largometrajes, Annie Hall, que ganó el premio Oscar a mejor actriz e 1977.

Diane Keaton

Keaton era reconocida como una de las actrices más carismáticas de Hollywood, con una amplia carrera que mostró las diversas facetas que era capaz de tener en la actuación.

La actriz nació en Los Ángeles en 1946. Tras graduarse del seucndario, estudió actuación en la universidad, pero abandonó rápidamente y se mudó a Nueva York para intentar encontrar su camino en el mundo del teatro. Feu entonces que en 1968 fue seleccionada para la obra Hair de Broadway.

Luego protagonizó otra obra de Broadway, Play it again, Sam, esta vez dirigida por Allen, en 1969. Por su actuación fue nominada a un premio Tony.