Después de semanas de rumores y de mostrarse cada vez más cerca de Dai Fernández, Nico Vázquez ya no esconde su felicidad. El actor habló a corazón abierto en Sálvese quien pueda y reveló cómo fue el momento en que se dio cuenta de que lo que sentía al más por su compañera de la obra “Rocky”.
“¿El amor arrancó desde, quizás, acompañarse en este duelo que transitaban juntos?”, le preguntó el cronista Rodrigo Bar, haciendo referencia a la etapa difícil que ambos atravesaron.
Fue entonces que, sin dudarlo, Nico respondió con total sinceridad: “Recontra. Para mí fue fundamental, porque uno se acompaña como amigo, sabés que tenés a esa persona que te está escuchando y es hermoso sentirte contenido. Y además, siendo famoso, es muy difícil tener a alguien donde vos puedas estar contenido, tenés que confiar mucho”, explicó.
El exesposo de Gimena Accardi reconoció que en ese acompañamiento nació algo especial: “En ese momento surgió un vínculo muy fuerte”, aseguró.
Y cerró, a corazón abierto: “Para mí, lo raro es cuando te empezás a ver desde otro lugar. Y hasta te lo preguntás: ‘Es mi amiga, mi mejor amiga’. Hasta que en un momento decís ‘me está pasando algo… y a vos también. ¿Qué hacemos? ¿Lo vivimos o nos castigamos?’”.