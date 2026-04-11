¿Qué tienen en común El Señor de los Anillos y el live-action de Zelda?

El próximo 7 de mayo de 2027, “la leyenda de Link” llegará a los cines con una ambición clara: heredar el trono de la fantasía épica de Tolkien. El esperado live-action de The Legend of Zelda no solo comparte género con El Señor de Los Anillos, sino que ha decidido seguir sus pasos para garantizar su éxito.

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La conexión más profunda reside en su geografía. Nintendo y Sony Pictures han trasladado el rodaje a Nueva Zelanda , específicamente a las regiones de Otago y Glenorchy. Estos paisajes, que hace décadas dieron vida a la Tierra Media de Peter Jackson , ahora prestarán sus imponentes montañas y llanuras para reconstruir el reino de Hyrule.

Bajo la dirección de Wes Ball, la producción busca alejarse del exceso de efectos digitales . Al igual que la trilogía de El Señor de los Anillos , la película apuesta por escenarios naturales para transmitir una escala "tangible y grandiosa". El objetivo es que los espectadores sientan el mismo espíritu de exploración y realismo que definió las aventuras de Frodo, ahora bajo la piel del Link de Benjamin Evan Ainsworth y la Zelda de Bo Bragason.

Con este despliegue, Shigeru Miyamoto busca posicionar a Hyrule como un universo cinematográfico de primer nivel, utilizando la "mística neozelandesa" para asegurar que la película no sea solo una adaptación de un videojuego, sino un evento cinematográfico histórico.

Si bien no es la primera vez que la franquicia tiene una adaptación, sí es la primera vez que Nintendo y Sony Pictures se unen para llevar a Link y Zelda a la gran pantalla con actores de carne y hueso y un presupuesto de "superproducción" (blockbuster). Se considera el inicio oficial del "Universo Cinematográfico de Zelda".

Será la gran apuesta de la factoría luego de Super Mario, que ocupa el trono de Nintendo en popularidad y ventas.

40 años en el mundo de los videojuegos

The Legend of Zelda es una de las series de videojuegos más influyentes y aclamadas de la historia, creada por los diseñadores japoneses Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka para la compañía Nintendo en 1986.

A menudo se describe como el estándar de oro de los juegos de acción y aventura. La trama suele centrarse en un joven héroe llamado Link, quien debe rescatar a la Princesa Zelda y salvar el reino de Hyrule de las garras de Ganon (o Ganondorf), un poderoso villano que busca la Trifuerza, un artefacto sagrado que concede deseos.