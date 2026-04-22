San Juan lleva una "Burbuja Artística" a la Feria Internacional del Libro

La provincia presentará intervenciones de música, danza y relatos en el pabellón Ocre para potenciar sus jornadas literarias dentro de La Rural.

La Feria Internacional del Libro también contará con "mini shows" de artistas sanjuaninos.

Este jueves 23 de abril comienza la Feria Internacional del Libro en el predio de La Rural, y San Juan ya está lista para desplegar sus propuestas culturales. Como es habitual, la provincia será parte del Stand Cuyo Cultura (ubicado en el pabellón Ocre) junto a Mendoza y San Luis.

Entre las actividades diseñadas por la Dirección de Bibliotecas Populares y Actividades Literarias —dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan— destaca una propuesta especial que tomará cuerpo en el stand 3022: la “Burbuja Artística”. Se trata de un trabajo colectivo de cantantes, músicos, bailarines y narradores que servirá como introducción a las presentaciones de libros y conferencias.

¿Qué es y cómo funcionará la "Burbuja Artística"? Federico Caballero, director de Bibliotecas Populares, explicó a DIARIO DE CUYO que son "activaciones culturales" con las que buscan atraer al público de una manera dinámica:

"Es una actividad que se repetirá durante ocho días: del 23 al 26 de abril, apertura y primer fin de semana; y del 7 al 10 de mayo, cierre de la Feria. Son intervenciones de unos 15 minutos con danza y música a cargo de artistas sanjuaninos como las Amazonas, Pierina Ciallella y Lucio Flores; y también Pablo Montemurro, quien realizará dos relatos temáticos: uno sobre Sarmiento y otro sobre la Difunta Correa”, informó el funcionario.

"Se hace la activación cultural y luego la presentación del libro o conferencia; así aseguramos una mayor audiencia en cada evento literario", explicó Caballero.