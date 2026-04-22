    • 22 de abril de 2026 - 20:26

    San Juan lleva una "Burbuja Artística" a la Feria Internacional del Libro

    La provincia presentará intervenciones de música, danza y relatos en el pabellón Ocre para potenciar sus jornadas literarias dentro de La Rural.

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    La Feria Internacional del Libro también contará con "mini shows" de artistas sanjuaninos. 

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    Entre las actividades diseñadas por la Dirección de Bibliotecas Populares y Actividades Literarias —dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan— destaca una propuesta especial que tomará cuerpo en el stand 3022: la “Burbuja Artística”. Se trata de un trabajo colectivo de cantantes, músicos, bailarines y narradores que servirá como introducción a las presentaciones de libros y conferencias.

    ¿Qué es y cómo funcionará la "Burbuja Artística"?

    Federico Caballero, director de Bibliotecas Populares, explicó a DIARIO DE CUYO que son "activaciones culturales" con las que buscan atraer al público de una manera dinámica:

    "Es una actividad que se repetirá durante ocho días: del 23 al 26 de abril, apertura y primer fin de semana; y del 7 al 10 de mayo, cierre de la Feria. Son intervenciones de unos 15 minutos con danza y música a cargo de artistas sanjuaninos como las Amazonas, Pierina Ciallella y Lucio Flores; y también Pablo Montemurro, quien realizará dos relatos temáticos: uno sobre Sarmiento y otro sobre la Difunta Correa”, informó el funcionario.

    "Se hace la activación cultural y luego la presentación del libro o conferencia; así aseguramos una mayor audiencia en cada evento literario", explicó Caballero.

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    Los artistas sanjuaninos que darán cuerpo a la "Burbuja Artística", durante los ensayos en la Dirección de Bibliotecas Populares

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    Primera semana en La Rural

    San Juan presentará una agenda cargada, que refleja la identidad y la diversidad de la producción literaria local. Para esta semana, el cronograma difundido por la Dirección de Bibliotecas Populares es el siguiente:

    • Jueves 23, a las 17:00 h, presentación del poemario "Velando Hastíos", del autor Tomás Pablo Las Peñas, bajo el sello de la Editorial La balandra poética.
    • Viernes 24, a las 15:00 h, la nutrición tomará protagonismo con la charla "Nutrición en Vivo", basada en la "Guía de Información Básica Nutricional Para Escolares", de Olga Álvarez de Manzano. Poco después, a las 16:00 h, Guillermo Raúl Andrada presentará su libro "Luna Buena: Huaco, su gente y Buenaventura Luna", que rescata las raíces y personalidades del interior sanjuanino.
    • Sábado 25, a las 19:00 h, presentación de "Derecho de Autor para Artistas" de Matías Germán Rodríguez Romero, una herramienta clave para el sector cultural. A las 19:40 h, conferencia sobre la cultura huarpe, analizando su origen y evolución a partir del cuento "Estirpe" de Nora Pin. Y a las 20:20 h, la obra "Ser-Nosotros" de Jorge Lorenzo.
    • Domingo 26, a las 17:00 h, el deporte y la historia social se unirán en la presentación de "Club Sportivo Rivadavia, cien años de historia/s", también de Matías Germán Rodríguez Romero. Finalmente, a las 18:00 h, “Cuando los pájaros sueñas”, del autor Darío Fatún.

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