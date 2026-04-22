San Juan lleva una "Burbuja Artística" a la Feria Internacional del Libro

Este jueves 23 de abril comienza la Feria Internacional del Libro en el predio de La Rural, y San Juan ya está lista para desplegar sus propuestas culturales. Como es habitual, la provincia será parte del Stand Cuyo Cultura (ubicado en el pabellón Ocre) junto a Mendoza y San Luis.
Entre las actividades diseñadas por la Dirección de Bibliotecas Populares y Actividades Literarias —dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan— destaca una propuesta especial que tomará cuerpo en el stand 3022: la “Burbuja Artística”. Se trata de un trabajo colectivo de cantantes, músicos, bailarines y narradores que servirá como introducción a las presentaciones de libros y conferencias.
¿Qué es y cómo funcionará la "Burbuja Artística"?
Federico Caballero, director de Bibliotecas Populares, explicó a DIARIO DE CUYO que son "activaciones culturales" con las que buscan atraer al público de una manera dinámica:
"Es una actividad que se repetirá durante ocho días: del 23 al 26 de abril, apertura y primer fin de semana; y del 7 al 10 de mayo, cierre de la Feria. Son intervenciones de unos 15 minutos con danza y música a cargo de artistas sanjuaninos como las Amazonas, Pierina Ciallella y Lucio Flores; y también Pablo Montemurro, quien realizará dos relatos temáticos: uno sobre Sarmiento y otro sobre la Difunta Correa”, informó el funcionario.
"Se hace la activación cultural y luego la presentación del libro o conferencia; así aseguramos una mayor audiencia en cada evento literario", explicó Caballero.
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Los artistas sanjuaninos que darán cuerpo a la "Burbuja Artística", durante los ensayos en la Dirección de Bibliotecas Populares
Primera semana en La Rural
San Juan presentará una agenda cargada, que refleja la identidad y la diversidad de la producción literaria local. Para esta semana, el cronograma difundido por la Dirección de Bibliotecas Populares es el siguiente:
- Jueves 23, a las 17:00 h, presentación del poemario "Velando Hastíos", del autor Tomás Pablo Las Peñas, bajo el sello de la Editorial La balandra poética.
- Viernes 24, a las 15:00 h, la nutrición tomará protagonismo con la charla "Nutrición en Vivo", basada en la "Guía de Información Básica Nutricional Para Escolares", de Olga Álvarez de Manzano. Poco después, a las 16:00 h, Guillermo Raúl Andrada presentará su libro "Luna Buena: Huaco, su gente y Buenaventura Luna", que rescata las raíces y personalidades del interior sanjuanino.
- Sábado 25, a las 19:00 h, presentación de "Derecho de Autor para Artistas" de Matías Germán Rodríguez Romero, una herramienta clave para el sector cultural. A las 19:40 h, conferencia sobre la cultura huarpe, analizando su origen y evolución a partir del cuento "Estirpe" de Nora Pin. Y a las 20:20 h, la obra "Ser-Nosotros" de Jorge Lorenzo.
- Domingo 26, a las 17:00 h, el deporte y la historia social se unirán en la presentación de "Club Sportivo Rivadavia, cien años de historia/s", también de Matías Germán Rodríguez Romero. Finalmente, a las 18:00 h, “Cuando los pájaros sueñas”, del autor Darío Fatún.