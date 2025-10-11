Se postergó la fiesta ricotera: Rey Garufa llegará con todo el rock de Los Redondos a San Juan en diciembre Se trata de la banda que impresiona al país por la semejanza de la voz de su cantante Santiago Nuñez con el Indio Solari. El show se trasladó por motivos particulares de la banda.

El recital para los fanáticos ricoteros con Rey Garufa que iba a realizarse este viernes 17 fue postergado. Por motivos particulares de la banda catalogada a nivel nacional como la mejor banda tributo a Los Redonditos de Ricota, el show llegará a San Juan el sábado 20 de diciembre.

La banda liderada por Santiago Nuñez, se presentará en Hugo Espectáculos desde las 22 horas. Las entradas ya adquiridas lógicamente que continúan siendo válidas. Para quienes todavía no las adquirieron pueden comprarse de manera física en Farmacias Echegaray y Hoffman a 20 mil pesos en la primera preventa. Además, vía online pueden adquirirse a través de Entradaweb haciendo click aquí.

Rey Garufa es una banda de rock argentina originaria de Tandil, formada en 2008, que se dedica a realizar tributos a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Su objetivo es transmitir la “mística ricotera” a través de su música y espectáculos, que incluyen la participación en el documental “Piedra Que Late” y giras por diversas localidades del país.

La banda nació en una sala de ensayo con el fin de reproducir temas de Los Redondos. Al llegar las presentaciones en vivo y en lugares icónicos para el género como sus grabaciones en La Trastienda o en Makena, hizo que el frenesí del publico ricotero fuera haciendo de cada show una misa de creciente convocatoria.

LA BANDA Y SU HISTORIA

Rey Garufa es liderada por Santiago Nuñez, cantante e imitador. Su primera aproximación a la música fue a partir del tango, y años más tarde se unió a Garufa por invitación de su primo, que ya formaba parte de la banda. Él se encarga de emular la voz del indio como pocos pueden hacerlo, logrando una notable similitud con la voz del artista.

Actualmente la banda está conformada por un notable grupo de músicos de la ciudad de Tandil, que no sólo se desempeñan como artistas en esta banda, sino que además participan de otros proyectos musicales locales y se desempeñan como docentes en diferentes espacios de la ciudad. Ellos son: Octavio Ballesteros (guitarra y coros), Jorge Suarez(guitarra y coros), Diego Gimenez (bajo), Ignacio Rivero(batería) y Esteban Romay (saxo).