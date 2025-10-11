Se viene “Cerati bajo las estrellas”, un espectáculo para toda la familia en los jardines del Auditorio Habrá patio gastronómico y patio cervecero, juegos para todos los chicos, feria de emprendedores y el cierre con "Bokanegra", la banda tributo a Soda Stéreo.

El show denominado “Cerati bajo las estrellas” se viene con todo. Será el próximo sábado 1 de noviembre con una fiesta para toda la familia en el Anfiteatro del Auditorio Juan Victoria. El cierre será con la banda Bokanegra. En esta ocasión, la banda será la gran protagonista de la noche, con un repertorio homenaje a Soda Stereo y Gustavo Cerati, interpretado con la potencia y la sensibilidad que los caracteriza.

Habrá DJ set en vivo, patio gastronómico con sabores únicos, feria de emprendedores locales, cerveza artesanal y un park kids para los más chicos. Las puertas se abrirán a las 19 horas en los Jardines del Auditorio.

Las entradas anticipadas cuestan 10 mil pesos y pueden adquirirse en Farmacias Echegaray, Hoffmann, Entradaweb.com.ar y en las boleterías del Auditorio.