Violonchelo sin corsé: Kapai Dúo debutará en el Teatro del Bicentenario

El sábado 6 de junio, la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario recibirá a Kapai Dúo , la singular propuesta de los violonchelistas Kármen Rencsár y Pablo De Nucci . Los artistas presentarán su espectáculo "Devotion", una experiencia contemporánea e intensa que rompe las fronteras musicales tradicionales.

El concierto ofrecerá un viaje sonoro a través de composiciones originales donde el violonchelo explora una notable diversidad de géneros, transitando de manera fluida desde la música académica hasta el rock, pasando por el tango, el jazz y la música popular . La propuesta destaca el virtuosismo y las múltiples posibilidades tímbricas del instrumento, presentándolo en una puesta de gran riqueza escénica.

" Kapai Dúo presenta sus propias obras. No son covers, no son arreglos, no es repertorio académico preexistente, lo cual nos pone en un lugar de 'algo un poco fuera de serie' en el sentido de que no hay dúos de cellos que toquen música original acá en Argentina ", explicó Pablo a DIARIO DE CUYO.

La fusión estilística que caracteriza al dúo no es casual, sino el resultado de un cruce geográfico muy particular. "Nuestra música tiene muchas particularidades. Tiene la particularidad del encuentro cultural entre las raíces de Kármen, que ella es de Serbia y tiene además raíces húngaras, y yo, que soy argentino, pero con raíces de muchos países distintos ", señaló el músico, agregando que el resultado es "una linda ensalada cultural" que se refleja en piezas que evocan desde lenguajes académicos hasta la estética cinematográfica .

Para De Nucci, presentarse en el interior del país constituye una de las grandes aventuras del proyecto y, a su vez, una misión fundamental en los tiempos actuales: "Reconocemos el valor que tiene para la música nueva el estar llevándola a lugares. La experiencia de la música en vivo realmente tiene un poder que es muy grande en comparación con lo que es el consumir la música grabada en una plataforma. Pasa algo en el vivo que es absolutamente espiritual", señaló convencido, de cara a su show en la Sala Auditórium.

image Un dúo que rompió el molde. Ella de Serbia, él argentino, Kapai saltó al ruedo hace un par de años.

Un dúo con identidad propia

La historia de Kapai Dúo comenzó hace dos años, impulsada por un deseo latente de romper las estructuras rígidas de la formación clásica. Tanto Kármen como Pablo contaban con sólidas trayectorias académicas —se conocieron en la Orquesta Estable del Teatro Colón— y habían recorrido prestigiosos escenarios nacionales e internacionales, pero sentían la necesidad de manifestar su propia voz como creadores.

"En primer lugar, la respuesta a eso empieza por adentro, yo creo, que es que siempre tanto ella como yo tuvimos vocación de compositores. Y también por tener siempre contacto con el mundo académico y con las exigencias del mundo académico. Los que estudiamos mucho repertorio y mucha música clásica ponemos a los compositores en un lugar inaccesible. Para nosotros Beethoven, Mozart, Bach son como entidades sobrenaturales, tanto respeto que uno siente como que no es nadie en comparación y entonces no tiene por qué estar componiendo. Uno tiene que enfocarse en tocar sus escalas y a lo que más que puede aspirar es a tocar lindo las obras compuestas por ellos ¿no?", analizó Pablo. Sin embargo, con deseo y herramientas propias, decidieron jugarse por "algo que nos parecía que valía la pena".

El quiebre definitivo se produjo a través de la improvisación, un terreno que ambos dominaban de forma independiente y que sirvió como el catalizador perfecto del ensamble. "Nosotros a veces contamos que la primera vez que improvisamos juntos fue como improvisar con uno mismo, digamos. Cualquiera que es músico entiende lo que eso significa. Empezamos a tener ganas de componer juntos y de crear nuestra música", relató el violonchelista, que junto a su compañera abrazaron el sueño, asumieron el riesgo y se lanzaron a la escena.

"Disfrutamos mucho la orquesta, pero no tanto como para que sea el único trabajo de nuestras vidas. Ahora se nos está dando esto de que podemos, a la vez, con nuestra propia música tener ese recorrido que siempre nos llamó la atención de solistas. Estamos haciendo algo por nuestra música que, si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie", concluyó De Nucci.

La cita en el Teatro del Bicentenario

Kapai Dúo