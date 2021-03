Un grupo de 600 niños de 12 a 16 años fueron vacunados en Israel contra el coronavirus con el preparado de Pfizer-BioNTech y no presentaron efectos secundarios significativos, informó hoy un alto funcionario de salud.



"Hasta ahora hemos inmunizado a unos 600 niños y no hemos visto ningún efecto secundario importante, incluso los menores son bastante infrecuentes. Esto es muy alentador", dijo Boaz Lev, miembro del equipo asesor del Ministerio de Salud, al diario británico The Guardian.



El primer ministro, Benjamín Netanyahu, aseguró a principios de esta semana que los niños pronto comenzarían a recibir vacunas, aunque sin especificar un cronograma, razón por la cual Lev advirtió que el Ministerio necesitará lanzar una campaña de relaciones públicas sobre la seguridad de las vacunas si se aprueba la inmunización para niños.



Los niños israelíes que cuentan ahora con el permiso de las autoridades médicas para la vacunación poseen factores de riesgo conocidos que incluyen obesidad, diabetes, trastornos de inmunosupresión, cáncer y enfermedades pulmonares y cardíacas graves.



Asimismo, el Ministerio de Salud recomendó vacunar a algunos adolescentes de 12 a 15 años contra la Covid-19 si padecen enfermedades subyacentes específicas.



Actualmente, la vacuna cuenta con la aprobación de emergencia para su uso en personas de 16 años o más, pero Pfizer está realizando ensayos clínicos en más de 2.000 niños de entre 12 y 15 años cuyos resultados se conocerán en pocos meses.



Se espera que el fabricante de medicamentos pueda solicitar la autorización de emergencia de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) para ese grupo de edad en el primer semestre del año.



La biofarmacéutica que produce la vacuna Moderna también inició ensayos clínicos en niños de 12 años en adelante, pero dice que es poco probable que tenga datos hasta 2022.



La Universidad de Oxford anunció un ensayo para probar su vacuna Covid-19 producida por AstraZeneca en niños de tan solo 6 años.



Por otro lado, el ejército israelí anunció que ya vacunó a la gran mayoría de sus soldados, lo que le ha permitido reanudar muchas de sus operaciones normales.



El ejército anunció el jueves que casi el 80% de sus soldados ya fueron vacunados o recuperados de la Covid-19 y que espera que ese número aumente al 85% en los próximos días. Los oficiales militares dicen que no pueden obligar a los soldados restantes a vacunarse.



Fuente: Télam