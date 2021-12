La princesa Beatriz, la exreina de Países y suegra de la reina Máxima, dio positivo en coronavirus, anunció la Casa Real.



En un comunicado, la Casa Real dijo anoche que Beatriz, de 83 años, se hizo la prueba después de sentir "síntomas leves de resfriado".



Indicó que está aislada en casa y que cumple con las reglas para las personas que dieron positivo en la prueba.



Asimismo, el comunicado agregó que los síntomas que presenta la princesa son "leves" y subrayó que "se adhiere a las reglas de vida de las personas que han dado positivo" de coronavirus.



El documento agregó se informó a quienes estuvieron estado en estrecho contacto con ella durante los últimos días, siguiendo el protocolo oficial, informó la agencia de noticias Europa Press.



La princesa vive en un castillo en el centro de Países Bajos.



Beatriz fue reina de los Países Bajos durante 33 años hasta que abdicó en 2013, cuando su hijo mayor, Willem-Alexander, se convirtió en rey junto con su esposa, la reina consorte argentina Máxima Zorreguieta.



La semana pasada, Beatriz visitó la isla caribeña de Curazao, que forma parte del Reino de los Países Bajos.



Antes de su viaje había recibido su vacuna de refuerzo Covid-19.



Aunque el Gobierno neerlandés no ha especificado el número de días en los que Beatriz tendrá que estar en aislamiento, lo oficial son cinco días si no se presentan síntomas y se somete a un nuevo test PCR, y siete días en caso de sintomatología.



Esto hará que la princesa no pueda participar en la celebración del cumpleaños de su nieta, la princesa Amalia, que cumple el próximo martes 18 años, la edad que la convierte oficialmente en heredera al trono neerlandés.

Fuente: Télam