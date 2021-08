����⚠️



Un séisme en Haïti de magnitude M 7.0 a été signalé aujourd’hui vers 8h30 am. Il a été long et fort, entendu sur tout le territoire et probablement en République Dominicaine.



Pas de dégât, ni de blessé ou de mort pour l’instant.



Ce séisme rappelle le terrible de 2010. pic.twitter.com/G1Gobnxx8r