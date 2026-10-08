Horror en Ucrania: Rusia bombardeó dos colectivos y dejó al menos 33 civiles muertos

Un nuevo ataque ruso golpeó este jueves el este de Ucrania y dejó una de las escenas más graves de las últimas semanas. Al menos 33 personas murieron y otras 18 resultaron heridas en Kramatorsk , en la región de Donetsk, después de que una bomba guiada alcanzara una calle donde circulaban dos colectivos de pasajeros.

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Los primeros reportes habían informado 30 fallecidos, pero el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania actualizó posteriormente el balance a 33. El ataque ocurrió alrededor de las 10 de la mañana, hora local, y provocó incendios en los vehículos y en sectores cercanos. Los equipos de rescate trabajaron entre los restos mientras continuaba la amenaza de nuevos bombardeos.

La Policía ucraniana indicó que se utilizó una bomba planeadora o guiada , mientras que el presidente Volodímir Zelenski describió el punto alcanzado como una parada de colectivos. Las imágenes difundidas posteriormente mostraron al menos una unidad completamente quemada y severos daños en la zona.

Las autoridades regionales reaccionaron con dureza. El gobernador de Donetsk, Vadim Filashkin , acusó a las fuerzas rusas de atacar deliberadamente a la población y afirmó que este tipo de ofensivas busca provocar el mayor número posible de víctimas. La administración de Kramatorsk también calificó lo ocurrido como un grave ataque contra civiles.

Uno de los colectivos alcanzados por el ataque quedó completamente destruido por el fuego. (Foto: Reuters)

La zona quedó cubierta de escombros y humo luego del bombardeo, mientras equipos de emergencia desplegaron un amplio operativo. (Foto: AFP).

Bomberos trabajan entre los restos destruidos tras el ataque que impactó sobre una zona de transporte público en Ucrania. (Foto: AFP).

Moscú no había realizado un comentario inmediato sobre este episodio. Rusia sostiene de manera reiterada que sus fuerzas no atacan deliberadamente objetivos civiles, mientras que Ucrania y organismos internacionales han documentado numerosas víctimas en zonas urbanas desde el comienzo de la invasión a gran escala en febrero de 2022.

Tras el bombardeo, las autoridades ordenaron suspender el transporte público en Kramatorsk y en la vecina Sloviansk como medida preventiva. Kramatorsk es una de las principales ciudades que permanecen bajo control ucraniano en Donetsk y forma parte del denominado “cinturón de fortalezas” defensivo del país en el este.

Otro ataque mortal apenas un día antes

El episodio ocurrió en medio de una nueva intensificación de la ofensiva aérea rusa. Apenas un día antes, un misil había golpeado un edificio residencial en Pryluky, en la región de Chernígov, donde murieron 22 personas, entre ellas cinco niños, y al menos 54 resultaron heridas.

Kiev también volvió a quedar bajo ataque con drones. Además de las víctimas, la ofensiva profundizó los problemas en la infraestructura energética y obligó a implementar cortes de emergencia en el suministro eléctrico, mientras Ucrania se prepara para un invierno marcado por el riesgo de nuevas ofensivas sobre la red de energía.

Zelenski advirtió que espera una intensificación de los ataques con misiles y drones durante las próximas semanas y volvió a reclamar a los países de la OTAN más sistemas de defensa aérea, municiones e interceptores.

Kramatorsk, una ciudad clave en el frente de Donetsk

La ubicación del ataque también tiene relevancia militar. Kramatorsk es un importante centro logístico y defensivo ucraniano dentro de Donetsk, una región que Rusia pretende controlar en su totalidad y donde durante los últimos meses aumentaron los ataques con drones y bombas guiadas.

El bombardeo también provocó graves daños en viviendas y dejó un escenario de destrucción en la zona afectada. (Foto: Reuters)

Más de cuatro años y medio después del inicio de la invasión rusa a gran escala, los combates terrestres continúan mientras ambos países sostienen además una guerra de ataques de largo alcance. El bombardeo de este jueves vuelve a poner el foco sobre el impacto del conflicto en la población civil y eleva a 33 el número confirmado de muertos en Kramatorsk, con otros 18 heridos.