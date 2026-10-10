    • 10 de octubre de 2026 - 20:42

    México en alerta máxima: el feroz huracán Simón alcanzó la categoría 4 y amenaza con tocar tierra

    La presidenta Claudia Sheinbaum suspendió actividades no esenciales en 24 municipios y ordenó evacuaciones en zonas de alto riesgo. Con vientos de hasta 295 km/h, el ciclón impactaría este domingo entre Jalisco y Colima.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El oeste de México se encuentra en estado de emergencia máxima ante el vertiginoso avance del huracán Simón, un poderoso ciclón que alcanzó la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson y que amenaza con golpear directamente la costa del Pacífico durante la mañana de este domingo.

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    La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció la suspensión total de actividades no esenciales a partir de la tarde de este sábado en 24 municipios clave de los estados de Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit. La mandataria exhortó a la población a "permanecer en lugares seguros y evitar traslados innecesarios".

    Evacuaciones urgentes y suspensión de actividades

    Desde la Coordinación Nacional de Protección Civil hicieron un llamado desesperado para evacuar las zonas propensas a deslaves e inundaciones antes de que las condiciones meteorológicas empeoren. La orden de suspensión abarca comercios, actividades recreativas y la circulación no esencial en destinos turísticos y urbanos como Puerto Vallarta, Manzanillo, Bahía de Banderas y Lázaro Cárdenas, entre otros.

    "No esperen a que las condiciones se agraven para ponerse a salvo", advirtió la titular de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa.

    Vientos devastadores y riesgo de lluvias extraordinarias

    De acuerdo con los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México, Simón sostiene vientos máximos de 240 kilómetros por hora con ráfagas que alcanzan los 295 km/h. El fenómeno avanza a una velocidad muy lenta de 2 kilómetros por hora hacia el norte, lo que incrementa su potencial destructivo.

    El organismo prevé la caída de lluvias extraordinarias que superarán los 250 milímetros, lo que provocará crecidas repentinas de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones masivas en amplias regiones del oeste mexicano.

    Las proyecciones oficiales estiman que el ojo del huracán ingresará a tierra firme durante las primeras horas del domingo en el tramo costero comprendido entre los municipios de La Huerta y Tomatlán, en el estado de Jalisco.

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