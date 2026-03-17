    • 17 de marzo de 2026 - 16:21

    Apertura: duelo clave entre candidatos en un torneo local que está que arde

    Con cinco equipos separados por apenas tres puntos, la séptima fecha del Apertura será clave. San Lorenzo y Unión protagonizan el cruce más atractivo.

    Fútbol local: Atenas y Unión son los punteros del fútbol sanjuanino.

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    Apertura: la programación

    La fecha arrancará el viernes por la noche, tendrá la mayor cantidad de partidos el sábado y cerrará el domingo con un único encuentro.

    En ese contexto, el partido entre San Lorenzo y Unión, programado para el sábado a las 17 en cancha de San Lorenzo, aparece como uno de los duelos decisivos de la jornada. El líder se enfrenta a un rival directo que, de ganar, podría quedar a tiro de la cima o incluso meterse de lleno en la discusión grande.

    Atenas, que comparte la punta, tendrá otro compromiso exigente el sábado a las 17 cuando reciba a Peñarol. El conjunto de la calle General Acha sabe que no tiene margen para ceder puntos si pretende sostenerse en lo más alto en un torneo que no da respiro.

    Por su parte, el mismo día y al mismo horario, Colón será local frente a Alianza, con la obligación de sumar de a tres para seguir presionando a los líderes.

    El domingo a las 17, Desamparados visitará a Defensores de Argentinos en cancha de Peñarol, en un encuentro que puede resultar clave para sus aspiraciones.

    El resto de los encuentros del Torneo Local

    La fecha comenzará el viernes por la noche con el choque entre Trinidad y Carpintería (desde las 21.30) mientras que el sábado concentrará la mayor parte de la actividad con una nutrida agenda de partidos: López Peláez frente a Sarmiento, Minero contra Villa Ibáñez, Marquesado ante Rivadavia, además de los cruces que involucran a los equipos que pelean arriba.

    Con este panorama, la séptima fecha se presenta como clave. Cada partido puede alterar la tabla y eso en un torneo tan parejo, cualquier detalle cuenta y nadie quiere quedarse afuera de la pelea.

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