Después de los detenidos por la gresca, hasta cuándo continuará Desamparados con el Programa Tribuna Segura

Este lunes hubo dos detenidos por la gresca que tuvo un hincha baleado hace tres semanas. Sassul habló de flexibilizar las medidas de ingreso al estadio.

Sportivo Desamparados continuará con el Programa Tribuna Segura. Tras la gresca de hace unas semanas, este lunes hubo avance en la causa.

La causa iniciada a raíz de la gresca ocurrida en las inmediaciones del estadio de Sportivo Desamparados sumó este lunes avances importantes con la detención de dos personas. El presidente del club, Martín Sassul, aseguró que continuarán con el Programa Tribuna Segura aunque posiblemente con algunos cambios.

El episodio central se remonta al 15 de marzo, en la previa del encuentro entre Desamparados y Marquesado por la Liga Sanjuanina. Aquella tarde, una pelea en las inmediaciones del club entre hinchas terminó con uno de ellos, identificado como Facundo Cabello herido de bala en uno de sus pies.

Tras la investigación, este lunes fueron detenidos en un domicilio del barrio Aramburu Diego Maximiliano Castro, de 34 años, señalado como el presunto autor del disparo, y Uriel Agustín Olivares Castro, de 20, a quien se le secuestraron más de 300 gramos de cocaína y cerca de un millón de pesos en efectivo.

Tribuna Segura: hasta cuándo continuará Con este avance judicial, el presidente del club, Martín Sassul, aseguró que la causa seguirá en manos de Fiscalía, al tiempo que ratificó la continuidad del programa de control en los accesos. "Es por la seguridad de todos los que vienen a la cancha. Desamparados es familia y queremos garantizar la seguridad del verdadero hincha", expresó.

El dirigente explicó que el club trabaja para incorporar de manera definitiva la tecnología requerida por el programa Tribuna Segura, un sistema que permite controlar el ingreso mediante la verificación de identidad con DNI y detectar personas con derecho de admisión, pedidos de captura o antecedentes por violencia en el fútbol.