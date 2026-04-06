A tres semanas de la gresca en Sportivo Desamparados, detuvieron a dos personas y secuestraron droga

Un hombre de 34 años fue detenido este lunes en el marco de la investigación por el disparo que hirió a un hincha en una gresca en las inmediaciones de la cancha de Sportivo Desamparados . Durante el mismo operativo , un joven de 20 años fue arrestado tras el hallazgo de droga y dinero en efectivo en ese domicilio.

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La causa se remonta al 15 de marzo de 2026, antes de las 21 horas, cuando se registraron incidentes en la previa del partido entre Desamparados y Marquesado por la Liga Sanjuanina. En medio de una violenta gresca entre hinchas, Facundo Cabello resultó herido por un disparo de arma de fuego en uno de sus pies.

A partir de las tareas investigativas, este lunes los efectivos llegaron a una vivienda del barrio Aramburu, en el departamento Rivadavia, en el marco de una causa por portación ilegítima de arma de fuego. Allí fue detenido Diego Maximiliano Castro, de 34 años, señalado como el presunto autor del disparo que lesionó a Cabello. Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron un teléfono celular, aunque no encontraron el arma utilizada en el hecho.

En el mismo domicilio, los agentes hallaron en una de las habitaciones 57 envoltorios de cocaína y dos paquetes compactos, que totalizaron 305 gramos de la sustancia . Además, se incautaron $954.000 en efectivo . Por este hecho, fue detenido Uriel Agustín Olivares Castro, de 20 años.

Tras el hallazgo de la droga, se dio intervención a la Justicia Federal, que ordenó el traslado del joven junto con los estupefacientes secuestrados. En tanto, la investigación por el ataque al hincha continúa su curso para esclarecer completamente lo ocurrido y determinar si hubo más personas involucradas.

La gresca con disparos en Puyuta

La violenta gresca -que marca una interna en la hinchada de Desamparados-, ocurrió en la previa del encuentro entre Desamparados y Marquesado el 15 de marzo pasado, cerca de las 20 horas en las adyacencias del Serpentario. Allí se desplegó un importante operativo policial para controlar la situación.

Lo cierto es que un joven de 22 años recibió un disparo y debió ser trasladado al Hospital Rawson. Pero la cosa no quedó ahí porque adentro, una vez comenzado el encuentro los enfrentamientos continuaron y hubo corridas y golpes en medio de la tribuna.

Los incidentes dentro del Serpentario, en la tribuna popular se repitieron durante los primeros 45 minutos. Primero, con un grupo de hinchas ingresando al campo de juego a retirar uno de los trapos colgados en el alambrado. El árbitro frenó el partido unos minutos hasta que los hinchas se retiraran del campo.

Lo cierto es que el hincha de Sportivo Desamparados baleado fue Facundo Cabello. El joven participó de una gresca que se produjo en la esquina de calles Roger Balet y Augusto Echegaray, en el ingreso a la popular. Como resultado de ese enfrentamiento, Cabello recibió un disparo en su pie derecho con orificio de entrada y salida. Por este motivo fue trasladado en ambulancia hasta la guardia del hospital Guillermo Rawson.

Intervino la Policía Científica y los peritos de la UFI para levantar la vaina servida y levantar las pruebas necesarias para esclarecer el hecho.