El video del gol de Federico Paz que significó su primer tanto en la Copa Sudamericana

El ex Desamparados y Peñarol marcó su primer gol internacional con Deportivo Macará ante Tigre en Victoria. El video del golazo de Federico Paz.

El delantero Federico Paz continúa escribiendo capítulos destacados en su carrera profesional y esta vez lo hizo en el plano internacional. En su debut en la Copa Sudamericana con Deportivo Macará de Ecuador, el futbolista con pasado en Sportivo Desamparados y Peñarol de San Juan marcó su primer gol en el certamen.

El tanto del futbolista fue determinante en la victoria por 1-0 frente a Tigre, en condición de visitante.

El tanto llegó a los 8 minutos del segundo tiempo, en un momento clave del encuentro. Paz tomó la pelota fuera del área y sacó un potente derechazo que se metió lejos del alcance del arquero rival, que pese a su estirada no pudo evitar lo que sería el único gol del partido. Un verdadero golazo que desató el festejo del conjunto ecuatoriano y silenció el estadio en Victoria.

El equipo de Ambato supo aprovechar también el contexto del partido, ya que Tigre jugaba con un hombre menos tras la expulsión de Gonzalo Martínez, quien vio la tarjeta roja luego de un manotazo. Con inteligencia, orden y contundencia, Macará sostuvo la ventaja y se quedó con tres puntos fundamentales fuera de casa.

Con este resultado, el conjunto ecuatoriano suma cuatro unidades y se mete de lleno en la pelea por la clasificación, dejando en claro que no está en la competencia solo para participar, sino para ser protagonista.