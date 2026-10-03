Partidazo y final agónico: Barracas venció 3-2 a Atlético Tucumán con un gol a los 93 minutos

Barracas Central consiguió uno de esos triunfos que pueden cambiar el rumbo de un torneo. En un partido cargado de emociones, venció 3-2 a Atlético Tucumán en el Monumental José Fierro , por la fecha 11 del Torneo Clausura, y se metió momentáneamente entre los ocho equipos que avanzarían a los playoffs.

El encuentro comenzó mejor para el Decano, que encontró la apertura del marcador a los 34 minutos a través de Nicolás Laméndola y logró mantener la ventaja hasta el descanso. Barracas había llegado al compromiso con 12 puntos en diez partidos y necesitaba recuperarse después de la derrota frente a Independiente Rivadavia.

La historia cambió completamente en el complemento. A los 58 minutos, Enzo Taborda convirtió el 1-1 y volvió a poner al equipo de Damián Ayude en partido. Con el resultado abierto, el Guapo empezó a encontrar espacios y a los 75 llegó la remontada.

Nicolás Orsini apareció dentro del área y marcó el 2-1 , resultado que parecía encaminar la victoria visitante. Sin embargo, todavía faltaba el tramo más dramático de la tarde.

LO GANA 3-2 BARRACAS EN TUCUMÁN CON ESTE CABEZAZO DE ORSINI. QUÉ PARTIDO. pic.twitter.com/hKYwRH9anN https://t.co/qora4AcOAb

Atlético Tucumán fue en busca del empate y lo consiguió justo a los 90 minutos, cuando Maximiliano Villa convirtió el 2-2. Todo indicaba que el encuentro terminaría repartiendo puntos, pero Barracas guardaba una última respuesta.

Orsini apareció en el 93 y desató el festejo

A los 93 minutos, Orsini volvió a ser decisivo y convirtió el 3-2 definitivo, su segundo gol personal, para desatar el festejo del equipo visitante en Tucumán.

El triunfo tuvo además un valor especial para Barracas: antes de este partido, el club nunca había ganado como visitante ante Atlético Tucumán en el José Fierro, donde acumulaba un empate y dos derrotas.

Con los tres puntos, el Guapo alcanzó las 15 unidades y quedó momentáneamente octavo en la Zona B, dentro de los puestos de clasificación a los playoffs. Atlético Tucumán, en cambio, quedó décimo con 13. Barracas recibirá a Huracán en la próxima fecha, mientras que el Decano deberá visitar a Gimnasia en La Plata.