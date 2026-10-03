    • 3 de octubre de 2026 - 19:17

    Partidazo y final agónico: Barracas venció 3-2 a Atlético Tucumán con un gol a los 93 minutos

    El Guapo perdía, lo dio vuelta, se lo empataron a los 90 y terminó ganándolo 3-2 con un gol agónico de Nicolás Orsini. Con el triunfo llegó a 15 puntos y se metió en zona de playoffs.

    Barracas Central consiguió un triunfo agónico por 3-2 ante Atlético Tucumán en el José Fierro.

    Barracas Central consiguió un triunfo agónico por 3-2 ante Atlético Tucumán en el José Fierro.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
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    Barracas Central consiguió uno de esos triunfos que pueden cambiar el rumbo de un torneo. En un partido cargado de emociones, venció 3-2 a Atlético Tucumán en el Monumental José Fierro, por la fecha 11 del Torneo Clausura, y se metió momentáneamente entre los ocho equipos que avanzarían a los playoffs.

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    El encuentro comenzó mejor para el Decano, que encontró la apertura del marcador a los 34 minutos a través de Nicolás Laméndola y logró mantener la ventaja hasta el descanso. Barracas había llegado al compromiso con 12 puntos en diez partidos y necesitaba recuperarse después de la derrota frente a Independiente Rivadavia.

    Barracas reaccionó y dio vuelta el partido

    La historia cambió completamente en el complemento. A los 58 minutos, Enzo Taborda convirtió el 1-1 y volvió a poner al equipo de Damián Ayude en partido. Con el resultado abierto, el Guapo empezó a encontrar espacios y a los 75 llegó la remontada.

    Nicolás Orsini apareció dentro del área y marcó el 2-1, resultado que parecía encaminar la victoria visitante. Sin embargo, todavía faltaba el tramo más dramático de la tarde.

    Atlético Tucumán fue en busca del empate y lo consiguió justo a los 90 minutos, cuando Maximiliano Villa convirtió el 2-2. Todo indicaba que el encuentro terminaría repartiendo puntos, pero Barracas guardaba una última respuesta.

    Orsini apareció en el 93 y desató el festejo

    A los 93 minutos, Orsini volvió a ser decisivo y convirtió el 3-2 definitivo, su segundo gol personal, para desatar el festejo del equipo visitante en Tucumán.

    El triunfo tuvo además un valor especial para Barracas: antes de este partido, el club nunca había ganado como visitante ante Atlético Tucumán en el José Fierro, donde acumulaba un empate y dos derrotas.

    Con los tres puntos, el Guapo alcanzó las 15 unidades y quedó momentáneamente octavo en la Zona B, dentro de los puestos de clasificación a los playoffs. Atlético Tucumán, en cambio, quedó décimo con 13. Barracas recibirá a Huracán en la próxima fecha, mientras que el Decano deberá visitar a Gimnasia en La Plata.

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