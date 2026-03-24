Sportivo Desamparados inauguró su cancha de futsal y consolida su crecimiento institucional

Sportivo Desamparados vive un presente más que positivo en este arranque de 2026, esta vez con la inauguración de su cancha propia para el futsal , un anhelo que se concretó el pasado domingo por la noche en el Camping del Poder Judicial, espacio que se ha transformado en una segunda casa para la institución.

Son buenos días para el club de Puyuta, que comenzó el año con el pie derecho, inaugurando sus luces LED en su estadio primero y en los últimos días liderando el Torneo Apertura del fútbol loca l. Pero ahora el club sumó un logro trascendental en otra de sus disciplinas: el futsal.

La nueva cancha marca un antes y un después para Desamparados Futsal, que compite en la Primera División sanjuanina desde 2023 , aunque su historia en la Liga Sanjuanina se remonta a 2011. Hasta el año pasado, el equipo hacía de local en el complejo "Minuto 90", dentro del predio del Club El Globo, pero los altos costos de alquiler generaban un déficit mensual difícil de sostener.

Con la llegada de Martín Sassul a la presidencia del club y el fin del vínculo con ese escenario, surgió una propuesta concreta: recuperar y poner en valor un antiguo playón en el Camping del Poder Judicial. La Comisión de futsal aceptó el desafío y, con esfuerzo conjunto -incluyendo el aporte y trabajo de los propios jugadores-, transformaron el espacio en una cancha reglamentaria.

Las obras incluyeron la reparación del piso, pintura integral, instalación de iluminación LED y el avance en el cierre perimetral, que ya alcanza un 70% de ejecución y se completará en los próximos días. “Se realizaron arreglos en el piso, se colocaron 10 luminarias LED y se pintó la cancha”, detalló el presidente del futsal, Alejandro Goyochea.

Más allá de lo deportivo, el impacto económico también es clave. Al contar con cancha propia, el club elimina los gastos de alquiler y suma nuevas fuentes de ingreso a través de la venta de entradas y la cantina. “Ahora contamos con ingresos de las entradas y de la cantina. Se ha invertido mucha plata y tenemos que recuperarla”, explicó Goyochea, quien además destacó el respaldo de la actual dirigencia: “Hemos fortalecido el vínculo con el club y eso es importantísimo. Todos tenemos la misión de hacer crecer a Desamparados”.

Desamparados Futsal: 15 años de puro sacrificio

El camino del futsal en Spotivo Desamparados ha sido de esfuerzo y reconstrucción. Desde sus inicios en 2011 con Marcelo Nappa, pasando por ascensos y descensos, hasta la refundación en 2017 por un grupo de jóvenes hinchas entre los que se encontraban Goyochea, Luciano Perez y Nahuel Rosales, la disciplina logró consolidarse. Ascendieron desde la C, llegaron a la B en 2022 y en 2023 alcanzaron la Primera División, donde se mantienen hasta hoy.

Actualmente, el futsal de Desamparados no solo compite en la máxima categoría, sino que también apuesta fuerte a la formación, con alrededor de 50 chicos en divisiones inferiores (Sub 13, Sub 15 y Sub 17), además de Reserva y Primera. La nueva cancha no solo representa un logro estructural, sino también una plataforma para seguir creciendo dentro y fuera de la cancha.

El futsal de Desamparados tiene su actividad toda la semana en el Poder Judicial. La Reserva y Primera División, dirigidas por Luciano Pérez y Lucas "Polaco" Sarmiento en Cuarta y Primera -respectivamente-, se entrenan de lunes a viernes de las 21 horas, mientras que lunes, miércoles y viernes es el turno de las Inferiores.

Tener una sede fija de ahora en más sin dudas hará que Desamparados continúe en crecimiento.