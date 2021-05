En estos momentos se juega y se apuesta más online que nunca. Las apuestas deportivas siempre han sido uno de nuestros pasatiempos más populares, y ahora en tiempos de distanciamiento social la modalidad online está batiendo todos los récords. El deporte favorito de la mayoría no es ninguna sorpresa - el fútbol. Aquí te vamos a dar unos consejos para que tengas éxito en tus apuestas deportivas, y más recomendaciones de los expertos puedes leer en apuestasdeportivas24 .

1) Si quieres tener éxito con las apuestas debes tomártelo en serio. Ponte metas a corto plazo y largo plazo, qué quieres conseguir.

2) Prepara una cuenta con dinero sólo para tus apuestas. Todo el dinero que ganas debe entrar allí, igual que todo el dinero que usas para apostar. Aquí vas construyendo un capital para apuestas, no debes sacar dinero de tu cuenta corriente, porque de este modo puedes tenerlo todo más controlado.

Nunca apuestes más del 5% de tu capital - así puedes asegurar que no te pones avaricioso cuando las cosas van bien, y no vas a apostar cantidades demasiado grandes si tienes una mala racha para intentar recuperar lo perdido. Si se acaba el dinero en tu cuenta de apuestas debes tomarte un descanso y reflexionar sobre qué cosas debes mejorar antes de volver a empezar. Y por supuesto - nunca debes jugar con dinero que no te puedes permitir perder.

3) Aprovecha la ayuda que te brindan los expertos. En las páginas de apuestas hay muchos profesionales de los deportes que se dedican a analizar datos y estadísticas para hacer recomendaciones. No todos son igual de buenos, así que debes seguirlos durante una temporada para ver quién saca los mejores resultados.

4) Nunca apuestes con el corazón. Todos tenemos nuestros equipos favoritos, pero eso no significa que debemos apostar nuestro dinero en ellos. Mantén la cabeza fría y no confundas tus deseos con probabilidades.

5) Especialízate. En vez de apostar en muchos deportes y modalidades distintas puedes aumentar tus posibilidades si lo aprendes todo sobre un campo en concreto y no sales de allí. Analiza todos los datos: tienen jugadores claves lesionados, cómo suelen jugar a domicilio y en casa respectivamente, cómo han acabado sus últimos enfrentamientos. Todo esto te puede proporcionar buenas pistas sobre el resultado.

6) Crea cuentas en varias páginas de apuestas, para siempre poder tener las mejores cuotas. Si encuentras realmente buenas cuotas en un sitio debes apostar rápidamente - si muchos jugadores apuestan lo mismo, las cuotas bajarán.

7) Acuérdate que por muy bueno que seas, nadie ganará siempre. No te desanimes si pierdes, sino aprende de tus errores. Y lo más importante - el juego siempre debe ser divertido, así que juega con responsabilidad.