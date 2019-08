Se la pierde. Enzo Pérez fue amonestado y no podrá estar en la revancha de Asunción ante Cerro Porteño. Será una baja sensible.

Enzo Pérez aseguró que River mereció mayor diferencia ante Cerro Porteño de Paraguay, en el partido de ida por uno de los cuartos de final de la Libertadores. "Nos faltó tranquilidad. La ventaja es importante pero no hay nada definido", aclaró el volante. No obstante, señaló haber quedado satisfecho con el 2 a 0 de su equipo sobre los paraguayos. Pero fue ahí cuando manifestó que el Millonario mereció mayor diferencia. "En el primer tiempo estuvimos muy bien, realmente el 1 a 0 quedó corto por lo que hicimos. En el segundo, lo controlamos, nos faltó tranquilidad. El 2 a 0 es una ventaja importante, pero no hay nada definido. Ellos tienen un gran equipo, con experiencia. Allá va a ser difícil, pero van a tener que salir más. Y ahí hay que ser inteligente y aprovechar los espacios", dijo.



Y lo apoyó diciendo que "el 2-0 quedó corto por la situaciones que tuvimos y cómo fue el partido. Creo que fue un claro mensaje de lo que venimos haciendo".



Luego, evitó ponerse en modo semifinal: "No entro a la cancha pensando en que nos puede tocar Boca. Si no, no podés jugar, no podés meter el pie, no saltás a cabecear, más en un posición como la mía, que hay que estar atento a los rebotes, con presión alta, cortar contras".



Y explicó sobre la amonestación que lo deja afuera de la revancha del próximo jueves. "Si no era este partido era el próximo, uno de los dos iba a ser. Tengo fe, acá no pesan las individualidades, sino el equipo, el que entre en mi posición lo hará igual o mejor".



"No sabía que tenía dos amarillas, me lo hicieron saber hoy. Yo no pensaba que una amarilla me dejaba afuera del próximo, no podría jugar con intensidad", cerró Enzo.



Por otro lado, el presidente de River, Rodolfo D"Onofrio, se refirió a un posible cruce con Boca en las semifinales de la Libertadores. Anticipó lo que sería un eventual ida y vuelta del superclásico, luego de la definición de la última edición: "Si nos toca cruzarnos con Boca, lo jugaremos. Siempre son lindos los River y Boca".

Nuevo sponsor

River vuela seguro

Ayer hizo su estreno una nueva compañía que llegó para establecerse en el dorsal, por debajo de los números de los jugadores se trata de "Assist Card", una de las compañías más importantes del mundo de asistencia al viajero.