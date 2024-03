Así como en la primera fecha fue todo felicidad, la segunda carrera del año del Turismo Carretera dejó amargado a Tobías Martínez (Torino NG). Es que el sanjuanino venía para cerrar un top 20 en el autódromo de Viedma pero un choque en la última vuelta lo dejó prácticamente con las manos vacías. Es que apenas pudo finalizar en el puesto 29, por lo que de ser el puntero del campeonato pasó a quedar en el séptimo lugar. El vencedor, en tanto, fue el mendocino Julián Santero (Ford), quien de esta manera se convirtió en líder del certamen.

"No pude cerrar la carrera como quería. Un toque me perjudicó a metros de la llegada. Ahora no queda otra que enfocarnos y trabajar para la próxima fecha, para tratar de sumar buenos puntos", expresó Tobías.

El sanjuanino venía de ganar la primera fecha del TC, en su debut y en el estreno del Torino Nueva Generación, por lo que a Viedma llegó como líder del campeonato. En la clasificación del sábado quedó 15to y ayer finalizó quinto en su serie.

Luego, en la final peleó posiciones y se había estabilizado en el 15to puesto cuando ingresó el primero de los cuatro de Autos de Seguridad que tuvo la carrera. Los reinicios no lo favorecieron, ya que para el relanzamiento en la vuelta final estaba 18vo.

La próxima fecha del TC será el 6 y 7 de abril en Neuquén.

En tanto, a pocos de la bandera de cuadros, a Tobías lo chocaron desde atrás en un incidente que involucró a varios autos. El Torino NG hizo un semitrompo y quedó atascado entre los otros afectados. Y si bien pudo volver a acelerar, llegó en el puesto 31. Posteriormente, por las sanciones, el sanjuanino fue ubicado en la posición 29. A uno de los que excluyeron fue a Ricardo Risatti por toque al auto de Spataro y en consecuencia a las máquinas de Ciantini y Tobías.

Por otro lado, Julián Santero sumó todos los puntos del fin de semana ya que se quedó con la pole position, la serie y la final. Ayer se impuso de punta a punta, en una luchada carrera con Mariano Werner (Mustang). En los cuatro relanzamientos, el mendocino prevaleció sobre el entrerriano, quien terminó segundo, y Marcos Quijada (Camaro), quien completó el podio.

De esta manera, Santero es el puntero del campeonato con 82,5 puntos, ahora escoltado por Esteban Gini con 74 y José Manuel Urcera con 68,5. Tobías quedó séptimo con 52.