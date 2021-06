La noticia sorprendió a propios y extraños. Especialmente por el momento que se dio. El anuncio saltó tras la reunión de emergencia que fue en las últimas horas del domingo. La Conmebol anunció que la Copa América 2021 de fútbol no se jugará en la Argentina. Y de inmediato aclaró que Brasil fue elegido como nueva sede en las fechas estipuladas.

La Conmebol anunció la suspensión del torneo en la Argentina a dos semanas de su inicio y luego confirmó que se disputará en Brasil. Será en las fechas estipuladas, con fecha de inicio el 13 de junio, y a las sedes de Río de Janeiro y San Pablo se sumarían Brasilia, Recife y Natal.

El anuncio lo realizó el organismo madre del fútbol sudamericano a través de sus redes oficiales a las 23.05 del domingo: "¡La Copa América 2021 se jugará en Brasil! Las fechas de inicio y finalización del torneo están confirmadas. Las sedes y el fixture serán informados por la Conmebol en las próximas horas. ¡El torneo de selecciones más antiguo del mundo hará vibrar a todo el continente!", informó en Twitter.

La cancelación de Argentina como sede se había confirmado horas antes ese mismo día. Primero, el ministro del Interior Wado de Pedro había anticipado que veía "muy difícil" la realización del torneo por una cuestión sanitaria. Media hora más tarde, Conmebol hizo el anuncio también a través de sus redes.

Si bien la situación sanitaria del país no es la mejor, con contagios de covid-19 que promedian los 60 mil casos diarios y más de 16 millones y medio desde que arrancó la pandemia y con casi 900 muertes por día y casi medio millón en total, Conmebol se inclinó por Brasil, que también avanzó bastante en los últimos dos meses con la vacunación, ya que más del 21% de su población (45 millones de personas) recibieron al menos una dosis y el 10% (22 millones) están completamente vacunados según los registros oficiales.

La noticia cayó como un baldazo de agua fría tanto en la AFA como en el plantel que dirige Lionel Scaloni. Por un lado, porque el país atraviesa un delicado momento por la pandemia y después, porque el seleccionado Albiceleste se preparaba para ser local y ahora deberá jugar en Brasil, escenario siempre complicado.

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, le agradeció al gobierno argentino y a Claudio Tapia -titular de la AFA- "por lo grandes esfuerzos hechos" para organizar el campeonato, aunque finalmente se jugará en Brasil. "Con seguridad habrá nuevas ocasiones para llevar adelante proyectos en conjunto en Argentina", dijo.

Argentina jugará: 10/6 vs. Chile, 17/6 vs. Uruguay, 20/6 vs. Paraguay y 27/6 vs. Bolivia. Cuando Brasil fue local de Copa América salió campeón: 1919, 1922, 1949, 1989 y 2019.



El Kun fue presentado



El argentino Sergio "Kun" Agüero se convirtió ayer en nuevo refuerzo de Barcelona por dos temporadas y remarcó que será "un placer y un orgullo" jugar "todos los días" con su amigo y "mejor futbolista del mundo", Lionel Messi. "Lo que pase con "Leo" son decisiones de él con el club, pero si se queda -espero que sí- será un placer y un orgullo que podamos jugar juntos, como lo hacemos desde chicos en la Selección argentina", dijo Agüero tras haber firmado contrato por dos temporadas. Antes de sumarse al seleccionado argentino, el "Kun" cerró su llegada al Barca, que le puso una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. Al final dijo: "En el City tuve 9 años muy buenos, en la temporada pasada tuve la lesión en la rodilla, después me recuperé, me agarró el covid y volví a caer pero me recuperé. Ahora me toca demostrar".