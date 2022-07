Desamparados y Peñarol preparan sus mejores fichas para intentar dar el golpe este fin de semana cuando se dispute la 22da fecha del Federal "A". El Víbora que urge de salir de la zona de descenso directo viaja a Bolívar con tres bajas y una duda, mientras que en Chimbas, todo apunta a buscar el reemplazante de Felissia de cara al choque ante el líder Olimpo el próximo domingo. Ambos equipos requieren de una victoria que les permita encaminarse en sus objetivos conociendo que al torneo le restan 12 fechas para el final y que todavía les resta cumplir fecha libre.

TRES BAJAS EN SPORTIVO

Desamparados que viene de empatar ante Sansinena de General Cerri el pasado domingo, tendrá tres bajas de cara al choque de este sábado a las 15.30 ante Ciudad de Bolívar en esa ciudad bonaerense. Emanuel Décimo llegó a la quinta amarilla y deberá cumplir con la sanción en tanto que las otras dos bajas son por contracturas: el volante Pablo Jofré y el delantero Nahuel Velázquez. Velázquez ya viene arrastrando la molestia hace algunas fechas, incluso en la fecha de visitante ante Huracán Las Heras el delantero no viajó para preservarlo pero en esta semana se resintió y finalmente no será de la partida. En tanto que Agustín Neyra no pudo completar la práctica de este jueves por un golpe, pero confían que podrá estar el sábado de arranque.

En el caso del "Peca", el volante sanjuanino sufrió una contractura en la previa del encuentro ante Sansinena, cuando hacían trabajos de precalentamiento. El volante se vendó y jugó el encuentro contracturado, aún así fue una de las figuras en ese empate donde el Víbora mostró una mejoría futbolística pero claro, sigue sin ganar. Jofré se realizará la ecografía este viernes para conocer a ciencia cierta su lesión y conocer si llegará al próximo encuentro ante Villa Mitre. Será Javier Pereyra quien reemplazará a Décimo, Rodrigo Brandán quien lo hará por Jofré y Santiago Ceballos quien reemplace al "Bocha" Velázquez. El once será con Jairo Díaz; Agustín Neyra, Pfund, Callejas y Lucas Ceballos; Brandán, Pereyra, Quiroga y Garrido; S. Ceballos y Bruno Rodríguez.

El plantel de Ricardo Dillon viaja en la noche de este jueves hacia Bolívar, completarán la delegación: Vicentella, Puñet, Cabrera, Disanto, Abecasis, Encina y Leguizamón, la llegada a la provincia de Buenos Aires se dará en las primeras horas del viernes, por la tarde se entrenarán para afinar detalles de cara el choque del sábado.

PEÑAROL CON UNA DUDA

En Chimbas todos piensan en levantarse después de la dura derrota sufrida en San Luis (4-1). En ese encuentro, el Bohemio además perdió al defensor central Leonardo Felissia por expulsión. Este domingo a las 15.30 el conjunto chimbero buscará reponerse rápido cuando reciba al líder Olimpo de Bahía Blanca desde las 15.30 horas.

Cristian Bove deberá resolver quien será el reemplazante de Felissia, el central que justamente es una de las piezas fundamentales en el armado del equipo pero que sufrió su segunda expulsión en cinco encuentros. Este jueves, el equipo chimbero realizó su primera práctica de fútbol de la semana y allí el DT bohemio probó con el ingreso de Maximiliano Alaniz y también con Matías Martínez. Alaniz ya estuvo en la dupla central junto a Jano Martínez ante Camioneros y cumplió pero aún así no tiene el puesto asegurado y este viernes cuando el plantel vuelva a realizar fútbol, nuevamente el DT probará para ir definiendo quién reemplazará a Felissia ante el Aurinegro bahiense.

El equipo iría con: Leonardo Corti en el arco, Ramiro Alderete, Jano Martínez y Alaniz o Matías Martínez y César More en la defensa, Javier Martínez, Abel Peralta, Carlos Fernández y Raúl Zelaya en el mediocampo, Rubén Tarasco e Ignacio González serán los delanteros.

EN SPORTIVO, ACHICARON LA DEUDA

Justo cuando el malestar por los casi dos meses de deudas en los salarios del plantel de Sportivo Desamparados ya se hacía sentir puertas adentro del plantel, este jueves al mediodía la dirigencia víbora achicó parte de la deuda. Se les abonó la mitad del mes de mayo y con eso se completó ese mes. La promesa de la dirigencia puyutana es abonar la semana próxima el mes de junio completo -que se venció el pasado miércoles 20 de este mes- como así también la deuda con los jugadores que cobran por "partido jugado", de esa manera el plantel quedará al día.