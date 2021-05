Esta pandemia pudo con todo. Atravesó todos los estamentos del mundo y en Argentina, el fútbol no quedó indemne. Y claro, por esos caprichosos dibujos del destino, el Estadio del Bicentenario de Pocito escribirá hoy una página histórica dentro de sus 10 primeros años de existencia al albergar una doble jornada semifinal del fútbol de Primera División, equiparada tal vez con la definición de la Copa Maradona de enero de este 2021. Será con tres de los cinco grandes en cancha. Con Boca-Racing por un lado y con Independiente-Colón por el otro, buscando meterse en la finalísima del viernes próximo en el Gigante de Pocito.



Pero antes, hay otras historias y en la primera semifinal, con Darío Herrera como juez, Boca y Racing reeditarán un viejo clásico que hace 9 años se jugó en este mismo escenario, definiendo la primera edición de la Copa Argentina, ganada en esa oportunidad por Boca por 2-1 con goles de Lucas Viarti y Santiago Silva, descontando Valentín Viola para la Academia. Pero el presente es otro y la ambición es la misma.



El equipo conducido por el entrenador Miguel Ángel Russo accedió a esta instancia tras haber vencido 4-2 por penales a River Plate, luego de la igualdad 1-1 durante los noventa minutos reglamentarios, en cuartos de final. Con respecto al equipo que viene de golear por 3-0 a The Strongest de Bolivia por Copa Libertadores el DT "Xeneize" realizará dos modificaciones: el arquero Agustín Rossi en lugar de Esteban Andrada y Jorman Campuzano por el lesionado Agustín Almendra.



Racing Club, por su parte, dejó en el camino a Vélez en cuartos de final tras el 4-2 a favor en la tanda de los penales, luego del empate sin goles en tiempo reglamentario.



Independiente, que busca cortar una racha de 19 años sin títulos locales, y Colón, que sueña con conquistar su primera estrella, definirán hoy el segundo finalista de la Copa de la Liga Profesional.



Tal como le sucedió a ambos en los cruces de cuartos de final, en caso de igualdad en el tiempo reglamentario, el ganador se definirá directamente con tiros desde el punto penal.



Independiente empató sin goles contra Estudiantes en el estadio Uno de La Plata y en los penales se impuso por 4-1 con el arquero uruguayo Sebastián Sosa como figura. Colón, por su parte, eliminó por la misma vía a Talleres (5-3) luego empatar 1-1 en el Cementerio de los Elefantes de Santa Fe. En el plano futbolístico, los dos entrenadores sufrieron bajas importantes pero en este punto, Eduardo Domínguez es el más perjudicado ya que tres integrantes de su habitual defensa de cinco no podrán ser de la parte.



Un día histórico en Pocito. El Bicentenario vuelve a ser escenario nacional para definir la Copa de la Liga. Y todo sin gente, aunque parezca increíble.