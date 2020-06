Diego Maradona se encuentra realizando al cuarentena en su casa. El astro argentino, que extendió su contrato como entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata, subió ayer domingo al mediodía una foto a las redes sociales antes de almorzar un enorme plato de pescado, y dejó un mensaje para los argentinos.

"Les deseo un buen domingo a todos, en especial a los argentinos. Gracias por los saludos y comentarios. Yo estoy muy bien, pidiéndole a Dios que se termine cuanto antes esta pandemia. ¡Un abrazo a todos!", escribió el Diez en su cuenta de Instagram.

Después, tuvo un divertido cruce con David Nalbandian. El exteniste le comentó: "Apenas se levante esto tenemos que comer uno de esos. Crack", a lo que Maradona respondió: "Nunca me ponés like, Nalbandian, ¿pero ves el pescado y te hacés el amigo?", lo que generó la risa de muchos de los seguidores de Diego, incluido el polista Adolfo Cambiaso.

Daniel Tilger fue un potente delantero surgido de las Inferiores de Boca, club donde debutó en Primera con solo 17 años. Como la mayoría de los futbolistas de su generación, tuvo de ídolo a Maradona. El ex goleador recordó: "Un día me invitó a su cumpleaños, me abrazó, me saludó y cuando le dije que me explotaba el corazón con su camiseta me dijo después te la doy", recordó en Soy Deportes. El ex jugador de Unión contó: "Me compré el buzo de Diego ahora. Ese que tiene la D y la M. No dice Gimnasia ni nada, pero cuando lo vi, lo compré y espero que un día me lo firme", remarcó.

El defensor de Gimnasia, Paolo Goltz, cerró ayer su renovación de contrato con el club que dirige Maradona, tal cual había pedido el Diez. Esto se suma a que el también defensor Lucas Licht firmó una extensión por los próximos seis meses. Además, el lateral derecho Leonardo Morales se quedará hasta diciembre del 2021.