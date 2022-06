El director técnico de la Selección Argentina de Básquetbol, Néstor García confirmó ayer a la nómina con quince jugadores que se entrenarán, desde el próximo domingo, de cara a la tercera, y última ventana FIBA, clasificatoria para el Campeonato del Mundo. En la misma figuran dos jugadores que juegan en la NBA de los Estados Unidos: Facundo Campazzo, base del Denver Nuggets, y Leandro Bolmaro, ala pivote del Minessota Timberwolves.



El "Che" García, que tomará contacto con los jugadores desde el domingo 18, del corriente mes, había dado una pre lista con 24 nombres, la que fue depurando según el presente de cada uno de los jugadores, por lo que Lucas Vildoza, base de los Milwaukee Bucks que no está al 100% desde lo físico debido a una lesión, no estará presente en esta ocasión.



Los 15 jugadores citados, incluidos, los flamantes campeones de la Liga Nacional, con Instituto de Córdoba Nicolás Romano y Tayavek Gallizzi (ver aparte) y Franco Baralle, del subcampeón Quimsa de Santiago del Estero. completará una semana de entrenamientos en el estadio Roberto Pando, de San Lorenzo de Almagro, y luego partirá hacía Venezuela, donde el 30 de junio enfrentará al local en el gimnasio Luis Ramos, de Puerto de La Cruz. Para luego viajar a Panamá City, donde se medirá con la selección panameña, el 3 de julio en el Coliseo "Roberto Durán".



Esta será la última ventana FIBA de la primera fase de los Clasificatorios, recordando que Argentina ya está clasificada a la siguiente fase. La Selección ya se garantizó terminar entre los tres primeros puestos del Grupo A y en la próxima etapa se medirá con las selecciones provenientes del Grupo C (Canadá y República Dominicana ya están clasificados, quedando por definir al último de esa zona, que será Bahamas o Islas Vírgenes). Venezuela y Argentina ocupan los dos primeros lugares del Grupo.