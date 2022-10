El Torneo de Verano del Oficial 2022 de la Liga Sanjuanina de Fútbol no se detiene y en la continuidad de la disputa de la fecha 17 del segundo torneo del año, hoy habrá tres juegos en cancha con la atención puesta en el Barrio Atlético, donde el local Trinidad recibirá a Juventud Zondina a partir de las 20,30 en partido clave para ambos de cara a confirmar sus plazas en los Cuartos de Final. Mientras que a las 17, Colón Junior recibirá a Sarmiento de Zonda en la calle Sargento Cabral y en La Bebida, Sportivo Rivadavia será local de Del Bono.

Ayer, en tanto, en el único partido de este lunes, Juventud Unida sumó tres puntos decisivos para ahuyentar fantasmas de descenso al vencer por 1-0 a Deportivo Aberastain con un gol de Leandro Rodríguez.

CRISIS AZUL

En contramano al feliz presente en el Torneo de Verano y en el Regional Amateur, en el Atlético Unión hay clima tenso con una amenaza concreta del plantel Azul de no jugar este miércoles ante San Lorenzo de Ullum si es que la dirigencia no soluciona los inconvenientes salariales que incluyen atraso en el pago y la determinación de los sueldos del Regional. Los futbolistas le han planteado el tema a Peña, presidente del club, esperando que se resuelva el tema en forma urgente porque sino hay una solución concreta, están dispuestos a no jugar ante el Santo ullunero este miércoles por la fecha 17 del Torneo de Verano.

En paralelo, el tema de la normalización dirigencial ha desatado otra crisis interna nuevamente. Cuando parecía que habían consensuado todos, la negativa del actual presidente de convocar a asamblea habría llevado a que varios que conformaron la comisión de apoyo, decidieran alejarse de la vida de Atlético Unión que gana en todos lados.