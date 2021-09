Ayer tuvo continuidad de la 24ta fecha de la Primera Nacional por la Zona "B" que integra San Martín. Brown de Adrogué le ganó por 2 a 0 a Ramón Santamarina, de Tandil, en el estadio Lorenzo Arandilla, y se colocó escolta del líder de la zona B, Barracas Central. El mediocampista Facundo Bruera marcó a los 15 minutos de la primera parte y a los 31 de la segunda el ingresado Patricio Vidal selló la victoria del local, la décima en el campeonato.



En tanto que en el estadio del Parque mendocino, Independiente Rivadavia se impuso ante Deportivo Morón por 2 a 0 y subió al cuarto lugar de la zona B, con 36 puntos. El delantero Daniel Imperiale anotó a los 45 minutos de la primera parte y Sebastián Navarro lo selló a los 37m del complemento. Mientras que en Jujuy, Gimnasia y Esgrima se impuso con gol de Iván Ortigoza (12m ST -de penal-)sobre All Boys. por su parte, Instituto no pudo de local y cayó ante Tristán Suarez por 2 a 1. Para el equipo ganador marcaron Lucas Delgado (18m PT) y Marcos Brítez Ojeda (34m. ST); el descuento fue obra de Rodrigo Garro (24m PT).



En otro partido de la jornada, Villa Dálmine no logró sacarse diferencias ante San Telmo e igualaron 3-3. Para Dálmine anotaron Alejandro Gagliardi (3m y 37m ST) y Francisco Nouet (6m ST), para la visita lo hicieron Thomas Amilivia (29 y 44m PT) y Darío Salina (30m PT). En el último encuentro de la jornada, Brown de Puerto Madryn se impuso 1 a 0 ante Almagro, el único gol lo anotó Matías Ruíz Díaz (11m PT).